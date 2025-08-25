Maria de Fátima flagra César junto de Odete e é humilhada em 'Vale Tudo'; saiba detalhes

A derrocada de Maria de Fátima (Bella Campos) na novela "Vale Tudo" parece não ter fim. Dessa vez, no capítulo desta segunda-feira (25), na TV Globo, ela verá que César (Cauã Reymond), ex-amante dela, e Odete Roitman (Débora Bloch) estão tendo o caso e se surpreenderá com a novidade da relação.

Abandonada e grávida, logo após ter sido descoberta por Afonso (Humberto Carrão), Maria de Fátima vai pedir ajuda a Poliana (Matheus Nachtergaele) para tentar sobreviver.

O que ela não esperava, no entanto, era ouvir uma fofoca inesperada: a de que César foi visto junto de Odete Roitman. Surpresa com a história, ela resolve investigar, chegando até o hotel onde a executiva está hospedada no Rio de Janeiro.

Veja também Zoeira Virginia Fonseca confirma presença em festa de Vini Jr após especulações Zoeira Atriz espanhola Verónica Echegui, conhecida por ‘Eu sou Juani’, morre aos 42 anos

No local, Maria de Fátima ficará incrédula ao ver que César e Odete estão, de fato, em um relacionamento. Ao confrontar os dois, a filha de Raquel (Taís Araújo) perceberá a confusão de César, mas ele logo afirmará que está feliz na nova relação.

"Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. O que é que está acontecendo aqui, César?", gritará Maria de Fátima.

Legenda: César ficará confuso, mas vai preferir Odete Roitman Foto: Globo/ Gabriel Vaguel

Odete, entretanto, não se deixará abalar pela situação. Humilhando a ex-nora, ela vai lembrar do abandono de Afonso e dirá, sem pena, que a Maria de Fátima também foi abandonada por César.

Ainda assim, Fátima não vai se abalar tão facilmente. Ela só terá noção da situação após confrontar o ex, que voltará a afirmar que a relação está encerrada.