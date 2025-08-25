Maria de Fátima flagra César junto de Odete e é humilhada em 'Vale Tudo'; saiba detalhes
Personagem de Bella Campos ficará surpresa ao encontrar os dois juntos em um quarto de hotel
A derrocada de Maria de Fátima (Bella Campos) na novela "Vale Tudo" parece não ter fim. Dessa vez, no capítulo desta segunda-feira (25), na TV Globo, ela verá que César (Cauã Reymond), ex-amante dela, e Odete Roitman (Débora Bloch) estão tendo o caso e se surpreenderá com a novidade da relação.
Abandonada e grávida, logo após ter sido descoberta por Afonso (Humberto Carrão), Maria de Fátima vai pedir ajuda a Poliana (Matheus Nachtergaele) para tentar sobreviver.
O que ela não esperava, no entanto, era ouvir uma fofoca inesperada: a de que César foi visto junto de Odete Roitman. Surpresa com a história, ela resolve investigar, chegando até o hotel onde a executiva está hospedada no Rio de Janeiro.
No local, Maria de Fátima ficará incrédula ao ver que César e Odete estão, de fato, em um relacionamento. Ao confrontar os dois, a filha de Raquel (Taís Araújo) perceberá a confusão de César, mas ele logo afirmará que está feliz na nova relação.
"Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. O que é que está acontecendo aqui, César?", gritará Maria de Fátima.
Odete, entretanto, não se deixará abalar pela situação. Humilhando a ex-nora, ela vai lembrar do abandono de Afonso e dirá, sem pena, que a Maria de Fátima também foi abandonada por César.
Ainda assim, Fátima não vai se abalar tão facilmente. Ela só terá noção da situação após confrontar o ex, que voltará a afirmar que a relação está encerrada.