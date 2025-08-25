Atriz espanhola Verónica Echegui, conhecida por ‘Eu sou Juani’, morre aos 42 anos

A atriz Verónica Echegui, conhecida pelo filme "Eu sou Juani", morreu aos 42 anos neste domingo (24), em decorrência de um câncer, em Madri, na Espanha. Ela estava internada no Hospital 12 de Octubre, segundo o jornal El País.

"Poucas pessoas no cinema espanhol sabiam de sua doença, que a equipe lidou com discrição", disse o periódico.

Verónica foi indicada ao prêmio Goya de Melhor Atriz Revelação por "Eu sou Juani", filme que a revelou e também foi um dos primeiros de destaque de grandes nomes como Penélope Cruz e Javier Bardem. O filme foi dirigido por Bigas Luna.

Últimos papéis

A artista também participou dos filmes "Fuga Implacável", "Estás Me Matando Susana", com Gael García Bernal e "O Livro do Amor", onde contracenou com Sam Claflin.

A última aparição de Verónica foi na comédia romântica "Amor até o fim", que estreou em fevereiro deste ano.