Carros de luxo exibidos por Gato Preto somam 24 multas e não estão no nome do influenciador
Informações foram divulgadas pelo Fantástico. Influenciador foi preso após se envolver em ocorrência de trânsito em SP
Os dois Porsches exibidos nas redes sociais pelo influenciador Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto, somam 24 multas recebidas entre junho e julho. A informação foi divulgada pelo Fantástico, da TV Globo, nesse domingo (24). O programa exibiu imagens mostrando que Gato Preto cometeu outras infrações de trânsito antes de bater em outro carro, em São Paulo, na última quarta-feira (20).
Gato Preto está sendo investigado por lesão corporal culposa na direção de veículo, embriaguez ao volante, fuga do local e manipulação do acidente. No outro veículo envolvido na ocorrência, um HB20, estava o representante comercial Edilson Maiorano e o filho dele, que sofreu uma fratura na mandíbula. Edilson afirmou à reportagem que o influenciador desceu irritado do carro, após a colisão, e foi contido pelos próprios seguranças.
Conforme a apuração do Fantástico, antes de provocar a colisão, por volta das 6h30, Gato Preto já tinha avançado o sinal vermelho mais de uma vez.
Os dois veículos que costuma exibir não estão no nome do influenciador. E as 24 multas recebidas coincidem com o período em que Gato Preto exibiu os veículos nas redes, segundo o Fantástico. Um dos Porsches chegou a receber três multas em apenas um dia.
Influenciador foi detido
Gato Preto estava com a então namorada, Bia Miranda, no momento da ocorrência de trânsito. Os dois não se feriram e não permaneceram no local após a batida. O influenciador foi detido horas depois, em casa. Ele estava nu com duas mulheres. Na delegacia, Gato Preto realizou o exame de corpo de delito e saiu acompanhado do advogado após pagamento da fiança.
Nas redes sociais, ele chegou a publicar, horas antes, que estava em uma balada. Nas imagens era possível perceber a presença de bebida alcoólica. “Errei, tomei umas... Quem não toma umas... Quem nunca tomou uma e cruzou um sinal vermelho?”, chegou a dizer, nas redes sociais. Ao sair da delegacia, porém, ele se declarou inocente.