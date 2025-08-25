Diário do Nordeste
Carros de luxo exibidos por Gato Preto somam 24 multas e não estão no nome do influenciador

Informações foram divulgadas pelo Fantástico. Influenciador foi preso após se envolver em ocorrência de trânsito em SP

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:13)
Zoeira
imagem de câmera de segurança mostra dois veículos parados após uma colisão de trânsito. um dos veículos, porsche, é do influenciador gato preto
Legenda: Imagens de câmeras de segurança mostraram influenciador Gato Preto ultrapassando o sinal vermelho e colidindo em veículo, em SP
Foto: Reprodução/TV Globo

Os dois Porsches exibidos nas redes sociais pelo influenciador Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto, somam 24 multas recebidas entre junho e julho. A informação foi divulgada pelo Fantástico, da TV Globo, nesse domingo (24). O programa exibiu imagens mostrando que Gato Preto cometeu outras infrações de trânsito antes de bater em outro carro, em São Paulo, na última quarta-feira (20).

Gato Preto está sendo investigado por lesão corporal culposa na direção de veículo, embriaguez ao volante, fuga do local e manipulação do acidente. No outro veículo envolvido na ocorrência, um HB20, estava o representante comercial Edilson Maiorano e o filho dele, que sofreu uma fratura na mandíbula. Edilson afirmou à reportagem que o influenciador desceu irritado do carro, após a colisão, e foi contido pelos próprios seguranças.

Conforme a apuração do Fantástico, antes de provocar a colisão, por volta das 6h30, Gato Preto já tinha avançado o sinal vermelho mais de uma vez. 

Os dois veículos que costuma exibir não estão no nome do influenciador. E as 24 multas recebidas coincidem com o período em que Gato Preto exibiu os veículos nas redes, segundo o Fantástico. Um dos Porsches chegou a receber três multas em apenas um dia.

gato preto sentado em cima de porsche preto
Legenda: Veículos são exibidos nas redes sociais pelo influenciador
Foto: Reprodução/Instagram

Influenciador foi detido

Gato Preto estava com a então namorada, Bia Miranda, no momento da ocorrência de trânsito. Os dois não se feriram e não permaneceram no local após a batida. O influenciador foi detido horas depois, em casa. Ele estava nu com duas mulheres. Na delegacia, Gato Preto realizou o exame de corpo de delito e saiu acompanhado do advogado após pagamento da fiança.

Nas redes sociais, ele chegou a publicar, horas antes, que estava em uma balada. Nas imagens era possível perceber a presença de bebida alcoólica. “Errei, tomei umas... Quem não toma umas... Quem nunca tomou uma e cruzou um sinal vermelho?”, chegou a dizer, nas redes sociais. Ao sair da delegacia, porém, ele se declarou inocente. 

