Influenciador Gato Preto é preso após acidente de carro em SP

O influenciador Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto, foi preso nesta quarta-feira (20) em São Paulo. A captura foi realizada no bairro Tremembé, zona norte da capital paulista, por volta das 10h, segundo a Polícia Militar.

O motivo da prisão não foi informado pela PM, segundo o portal g1. No entanto, horas antes, no começo da manhã, Gato preto se envolveu em um acidente de trânsito e bateu seu carro, um Porsche conversível avaliado em R$ 1,5 milhão.

Legenda: Porsche de Gato Preto teve prejuízo em acidente Foto: Reprodução/TV Globo

A namorada Bia Miranda também estava no veículo, enquanto eles voltavam de uma noite de festas. O caso ocorreu na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste de SP.

Acidente envolvendo Bia Miranda aconteceu em SP

"Bati minha Porsche, perdi R$ 1 milhão e meio. Tá suave", disse Gato Preto nas imagens no Instagram, que foram removidas logo em seguida. Bia Miranda também foi vista no local do acidente gravando vídeos.

"Só quero minha casa", escreveu Gato Preto em outro Stories, já dentro de outro veículo. Além disso, ele também lamentou em outro vídeo: "um milhão e meio jogado fora".

Durante a madrugada, Bia Miranda e Gato Preto publicaram vários registros de uma noite regada a álcool e cigarros. Por volta das 5h46, um dos vídeos publicado pelo casal mostram os dois dentro do carro, acompanhados de outras pessoas que também mostram cigarros no vídeo.