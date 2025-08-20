Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Influenciador Gato Preto é preso após acidente de carro em SP

O motivo da prisão não foi informado pela Polícia Militar

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:37)
Zoeira
Foto do influenciador Gato Preto
Legenda: Influenciador se envolveu em acidente de carro com a namorada, Bia Miranda
Foto: Reprodução

O influenciador Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto, foi preso nesta quarta-feira (20) em São Paulo. A captura foi realizada no bairro Tremembé, zona norte da capital paulista, por volta das 10h, segundo a Polícia Militar. 

O motivo da prisão não foi informado pela PM, segundo o portal g1. No entanto, horas antes, no começo da manhã, Gato preto se envolveu em um acidente de trânsito e bateu seu carro, um Porsche conversível avaliado em R$ 1,5 milhão. 

Foto do acidente com o porsche de Gato Preto
Legenda: Porsche de Gato Preto teve prejuízo em acidente
Foto: Reprodução/TV Globo

A namorada Bia Miranda também estava no veículo, enquanto eles voltavam de uma noite de festas. O caso ocorreu na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste de SP.

Veja também

teaser image
Zoeira

Bia Miranda e Gato Preto sofrem acidente grave em São Paulo

teaser image
Zoeira

'Um mês de saudade', diz Gilberto Gil em homenagem à filha Preta Gil

Acidente envolvendo Bia Miranda aconteceu em SP

"Bati minha Porsche, perdi R$ 1 milhão e meio. Tá suave", disse Gato Preto nas imagens no Instagram, que foram removidas logo em seguida. Bia Miranda também foi vista no local do acidente gravando vídeos.

"Só quero minha casa", escreveu Gato Preto em outro Stories, já dentro de outro veículo. Além disso, ele também lamentou em outro vídeo: "um milhão e meio jogado fora". 

Durante a madrugada, Bia Miranda e Gato Preto publicaram vários registros de uma noite regada a álcool e cigarros. Por volta das 5h46, um dos vídeos publicado pelo casal mostram os dois dentro do carro, acompanhados de outras pessoas que também mostram cigarros no vídeo.

Assuntos Relacionados
Foto de Bia Miranda durante acidente de Porsche
Zoeira

Bia Miranda diz que não se feriu no acidente e vai pagar por dano em carro atingido: 'Isso é lixo'

Influencer disse que vai arcar com o prejuízo da batida. Ela se envolveu no acidente com o namorado, Gato Preto, que dirigia um Porsche conversível

Redação
Há 24 minutos
Foto do influenciador Gato Preto
Zoeira

Influenciador Gato Preto é preso após acidente de carro em SP

O motivo da prisão não foi informado pela Polícia Militar

Redação
Há 1 hora
Membro do Exército com um cão policial, ambos treinados e atentos durante uma atividade ao ar livre.
Zoeira

TV Globo exibe 'Megan Leavey' na 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (20)

A 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (20) traz suspense para o público de casa

A. Seraphim
Há 2 horas
Gilberto Gil e Preta Gil em registro nos bastidores de um show
Zoeira

'Um mês de saudade', diz Gilberto Gil em homenagem à filha Preta Gil

Cantora faleceu no último dia 20 de julho, em meio a um tratamento contra um câncer colorretal

Redação
20 de Agosto de 2025
Bia Miranda e Gato Preto em registro de antes do acidente em São Paulo
Zoeira

Bia Miranda e Gato Preto sofrem acidente grave em São Paulo

Influenciadores teriam deixado o local do acidente antes da chegada de equipes da Polícia Militar de SP

Redação
20 de Agosto de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

Celso acode Estela e Anabela.

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

Alexandre fala, através do médium, que não se arrepende de nada e vai se vingar.

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

Gilda avisa a Raquel sobre a prisão de Ivan.

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

Tânia assusta Jaques.

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

Sheila ameaça Paula com uma espátula.

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025