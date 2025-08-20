Diário do Nordeste
'Um mês de saudade', diz Gilberto Gil em homenagem à filha Preta Gil

Cantora faleceu no último dia 20 de julho, em meio a um tratamento contra um câncer colorretal

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Gilberto Gil e Preta Gil em registro nos bastidores de um show
Legenda: Gilberto Gil já havia falado, em entrevista, sobre a saudade do convívio com a filha, Preta Gil
Foto: reprodução/Instagram

O cantor Gilberto Gil usou as redes sociais para compartilhar registro antigo com a filha Preta Gil, que faleceu no último mês de julho em meio a um tratamento de um câncer colorretal. Nesta quarta-feira (20), a família relembra um mês da morte da artista. 

"Um mês de saudade", escreveu Gil como legenda para uma foto dele com Preta, ainda pequena, sentada no colo no pai. Nos comentários, fãs e amigos do artista deixaram mensagens carinhosas como afago sobre o falecimento.

"Força e paz no coração", escreveu uma das seguidoras de Gilberto Gil, enquanto outros deixaram emojis de coração ao relembrar a data.

Em entrevista recente ao Fantástico, da TV Globo, o artista já havia comentado sobre o luto familiar diante da partida de Preta, que estava nos Estados Unidos para um tratamento experimental contra a doença.

"Estamos naturalmente tristes, tendo que nos acostumar com a perda, a falta. Preta era muito cheia de vida e intensa no sentido afetivo. Ao mesmo tempo, já vinha com uma luta prolongada nos últimos quase três anos. Essas pessoas, quando se vão, deixam um vácuo muito grande", disse ele na entrevista. 

Falecimento de Preta

A cantora Preta Gil faleceu no último dia 20 de julho, aos 50 anos, devido a complicações em decorrência de um câncer. A morte foi confirmada pela assessoria da artista em postagem nas redes sociais.

Preta recebeu o diagnóstico do câncer colorretal em janeiro de 2023 e passou por remissão no final do mesmo ano. Contudo, em agosto do ano passado a doença voltou em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Em junho, a assessoria de Preta Gil havia informado que ela ainda ficaria mais dois meses nos Estados Unidos.

