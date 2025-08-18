Diário do Nordeste
Gilberto Gil dedica 'Drão' à Preta Gil em primeiro show após morte da filha

Apresentação aconteceu na noite desse domingo (17) no Auditório Ibirapuera, em São Paulo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Gilberto Gil durante show em São Paulo
Legenda: Gil foi aplaudido de pé após apresentação de música dedicada à Preta Gil
Foto: Edu Araujo / Agnews

Gilberto Gil se apresentou pela primeira vez após a morte de Preta Gil, na noite desse domingo (17), no Auditório Ibirapuera, em São Paulo. Durante o show, ele dedicou "Drão" à filha, canção originalmente inspirada em Sandra Gadelha, mãe de Preta.

"Nas vezes em que tenho tocado essa música ultimamente, tenho cantado para ela. Nesses últimos anos, sempre para ela. Uma das meninas lá de casa, nossa querida Preta. Essa música foi feita para a mãe dela", disse o cantor, antes de começar a música.

Ao final, Gil foi aplaudido de pé e permaneceu por alguns segundos de olhos fechados, agradecendo em seguida. 

"Drão" é uma das músicas de mais sucesso de Gilberto Gil. Preta cantou "Drão" ao lado do pai, na última apresentação pública da cantora, em 26 de abril, em São Paulo.

Morte de Preta Gil

Preta Gil morreu no dia 20 de julho, nos Estados Unidos, vítima de complicações de um câncer de intestino. Ela foi diagnosticada com a doença em janeiro de 2023 e chegou a ter remissão ao fim daquele mesmo ano.

Contudo, em agosto do ano passado, o câncer reapareceu em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Neste ano, ela mudou-se para os EUA em busca de tratamentos alternativos.

