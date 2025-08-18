Raquel Gil, neta do apresentador Raul Gil, recorreu às redes sociais para tornar público um impasse judicial que envolve membros de sua família.

O que aconteceu

Segundo disse, tanto ela quanto a mãe, Nanci Gil, foram proibidas de se manifestar sobre qualquer assunto relacionado à família por meio de uma ordem extrajudicial enviada pelo tio, Raul Gil Júnior, o Raulzinho.

A jovem afirmou que a notificação impede que as duas mencionem até mesmo a própria trajetória de vida, sob pena de serem alvo de um processo indenizatório.

Ordem judicial

“Recebemos uma ordem extrajudicial vinda do meu tio, ou seja, do meu próprio sangue, que diz que não podemos falar nada sobre a família na qual nascemos e crescemos”, desabafou. “Não podemos falar mais nada da nossa vida, que foi registrada não só pela imprensa, mas também por quem acompanhou nossos desafios e conquistas”.

O impasse familiar já havia sido exposto publicamente pela mãe, Nanci, no ano passado. Desta vez, a iniciativa de retomar o assunto partiu de Raquel como forma de poupá-la. “Como minha mãe já tomou muito a frente, resolvi ser eu quem fala agora”, explicou.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Raquel pediu aos seguidores que evitem perguntas sobre o avô, o tio e a avó, de forma a impedir novas ações judiciais. “Não podemos mudar nossa família, nosso DNA, nosso sobrenome, nossos parentes próximos”, lamentou a neta do apresentador, acrescentando que confia “que a verdade prevalecerá”.

Briga de irmãos

A principal desavença de Nanci é com o irmão Raul Gil Júnior. Ela já relembrou na internet anteriormente um episódio em que, convidada pelo próprio pai para gravar um especial sobre pais e filhos no programa de Ronnie Von, se preparou para a participação e pouco antes da gravação descobriu que o irmão havia ocupado seu lugar.

Segundo Nanci, ela está afastada de eventos familiares há mais de dez anos. “Não sou convidada há uns 10, 12 anos, desde que meu irmão achou que é melhor eu ficar longe de tudo”, afirmou. Para ela, o afastamento está relacionado à administração da carreira do apresentador. “Meu pai virou uma empresa para o meu irmão, e eu sou tipo sócia. Pra que dividir? Vamos ficar com o dinheiro só pra um.”

Ela também classificou a postura do irmão como machista. “Eles não me querem perto porque sou uma mulher inteligente, competente e trabalhadora. Esse tipo de mulher não interessa para o mundo machista, que quer você escrava”, disse. “Não posso ser hipócrita, lutar contra o machismo e fingir que vivo uma vida maravilhosa dentro da minha própria casa, quando está muito longe disso".