Raul Gil desabafa na Globo após demissão do SBT: 'Preconceito de idade'

Raul Gil, de 87 anos, afirmou ter sofrido preconceito por conta da idade ao ser demitido do SBT. Ele foi um dos convidados do programa “Altas Horas", da Globo, exibido na neste sábado (22).

"Eu tinha um programa na TV, parei. Existe um preconceito de idade! Quando a gente chega aos 80, existe um preconceito. Você fica até com dificuldade de ter um programa seu", disse o apresentador a Serginho Groisman.

Com mais de 60 anos de carreira, Raul então continuou. “Não tem nada disso! Eu estou mais vivo do que nunca”, garantiu, sendo aplaudido pela plateia. “Olha a juventude aí”, destacou agradecido o veterano.

Três meses longe da TV

Gil comentou também sobre o tempo afastado das telinhas. "Três meses... A gente sente falta do público, do telespectador. [...] É um carinho muito grande que a gente tem pelo público e eles pela gente. Quando você fica fora da televisão, eu, por exemplo, sinto falta".

O programa de Raul Gil foi encerrado e saiu do ar em dezembro de 2024, em meio às reformulações na programação do SBT. A atração existe desde os anos 1970 e já havia passado por diversas emissoras. Desde 2010, estava no ar no canal de Silvio Santos.

O apresentador anunciou a saída com um vídeo publicado nas redes sociais. "Agora, é uma questão de idade também, mas, tudo bem, o programa foi de muita alegria, descobriu muita gente, e foi feliz." ressaltou ele, agradecendo aos telespectadores a parceria, disse Raul, na época.

No vídeo, ele ainda relembrou ter sido levado à emissora por Silvio, e mandou um recado a filha de Silvio Santos, que dirige o SBT atualmente: "A Daniela Beyruti deu uma pequena mudança no SBT, e eu quero que eles tenham muita sorte e que seja muito feliz com as novas contratações.”