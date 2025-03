Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (29/3)

Hoje marca um momento especial no céu: o último eclipse no eixo Áries-Libra, que só se repetirá em 2032. É um portal poderoso que nos convida a refletir sobre o que o universo está tentando nos ensinar desde 2022. A energia ariana tem nos convocado a olhar para nossas motivações, individualidade e força interior. Nos próximos seis meses, muitas respostas vão emergir.



Hoje também é dia de Lua Nova em Áries – um convite para plantar uma nova semente, tomar decisões e abrir caminhos. Pergunte a si mesmo: você está se anulando? Está se impondo demais? Como você está se colocando diante do outro? Ainda está preso à ideia ou opinião alheia?



Essa Lua Nova é um chamado para reacender sua chama interna. Revise seu passado, reflita sobre o que realmente deseja para sua vida. Não se adeque mais às vontades dos outros. Você é grande e merece ocupar seu espaço. Não permita que ninguém te diminua.



Áries é sobre coragem, ação e autenticidade. Hoje, escolha um novo caminho – um que seja seu, que honre quem você é.

Áries

O eclipse de hoje encerra um ciclo importante na sua vida, convidando você a olhar para sua individualidade. O que você aprendeu sobre se posicionar e agir por conta própria desde 2022? Nos próximos meses, valorize quem você é sem medo de ser autêntico. Permita-se ser grande e não se adeque às expectativas alheias.

Touro

O eclipse traz a oportunidade de refletir sobre sua autovalorização e seu espaço no mundo. Tem colocado os outros sempre em primeiro lugar? Chegou a hora de equilibrar as demandas externas com suas próprias necessidades. Plante uma semente de coragem para ser mais fiel a si mesmo.

Gêmeos

Você está vivendo a sua verdade ou se adaptando demais ao que os outros esperam? O eclipse no eixo Áries-Libra pede que você revisite suas motivações. Deixe de lado o medo de desagradar e dê espaço para suas ideias e vontades florescerem.

Câncer

Esse eclipse te convida a observar como suas emoções interferem na sua vontade de se impor. Será que tem se escondido para evitar conflitos? É hora de tomar as rédeas da sua vida emocional e permitir que sua coragem se manifeste. Não se anule por medo do que vão pensar.

Leão

Você está disposto a manter sua chama acesa, mesmo que isso incomode os outros? O eclipse pede coragem para ser você mesmo sem pedir licença. Abra mão da necessidade de agradar e mantenha sua autenticidade em primeiro plano, ainda que isso signifique desapegar de velhas relações.

Virgem

O eclipse ilumina a necessidade de rever seu senso de utilidade e propósito. Tem se moldado ao que esperam de você, esquecendo de suas próprias vontades? Plante uma semente de autonomia, buscando atividades que tragam prazer genuíno e realização pessoal.

Libra

Hoje, o céu te lembra que equilibrar não significa se anular. Tem colocado os desejos dos outros à frente dos seus? O eclipse pede que você reveja suas relações, estabelecendo limites mais claros. Não deixe que o medo de desapontar te faça esquecer de quem você é.

Escorpião

O eclipse te convida a revisar o quanto está disposto a se transformar para agradar os outros. Vale mesmo a pena abandonar sua essência? É hora de se libertar de amarras que te fazem menor. Seja verdadeiro consigo mesmo, mesmo que isso te tire da zona de conforto.

Sagitário

O eclipse de hoje te questiona: será que você está abrindo mão da sua liberdade por conveniência? Reflita sobre os vínculos que te limitam e escolha com sabedoria onde investir sua energia. Nos próximos meses, cultive relações que respeitem sua vontade de ser quem você é.

Capricórnio

Esse eclipse pede que você reflita sobre o peso das responsabilidades que carrega. Está se dedicando tanto ao trabalho que esqueceu de si mesmo? Reorganize suas prioridades e não tenha medo de dizer “não” quando necessário. Sua independência também é um compromisso.

Aquário

Você tem permitido que a opinião dos outros defina seus passos? O eclipse pede coragem para ser autêntico, mesmo que isso signifique remar contra a corrente. Plante uma semente de liberdade, reafirmando seus valores e buscando caminhos que expressem sua verdade.

Peixes

O eclipse ilumina a importância de ser fiel às suas emoções, mesmo que isso incomode quem está ao seu redor. Não abandone sua intuição por medo de parecer vulnerável. Nos próximos meses, trabalhe para fortalecer sua autoestima e escolha relacionamentos que respeitem sua sensibilidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.