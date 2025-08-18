Em mansão de Hytalo Santos, adolescentes bebiam, faltavam aulas e uma delas até engravidou na casa

Ex-funcionários do influenciador digital Hytalo Santos deram relatos ao "Fantástico", exibidos no domingo (18), sobre como era a rotina dos adolescentes que viviam com ele dentro da mansão em João Pessoa (PB). As denúncias apontam que festas eram frequentes na casa, com consumo de bebidas alcoólicas liberado para adolescentes.

Ouvidos sob anonimato, os ex-colaboradores informaram que os adolescentes eram tratados como propriedade do influenciador, que decidia quando podiam comer, dormir e até usar o celular.

"Inclusive já teve filmagens que ele fez pra postar na rede social, que as crianças estavam indo pra escola e, após desligar as câmeras, elas não iam pra escola. Ou, se acontecesse de eles irem para a escola e surgir alguma agenda ou algo que precisasse de um deles, eles iriam lá simplesmente para pegar a criança", declarou um dos ex-funcionários.

"Eu presenciei muita festa, bebida, e a bebida era vontade pra todo mundo. Todos bebiam, sem restrição", revelou outro ex-funcionário.

As investigações apuraram ainda que uma das adolescentes engravidou enquanto vivia na casa e perdeu o bebê. Outro ponto apurado é que os jovens tinham frequência escolar prejudicada, com faltas constantes e atrasos. Alguns deles passavam até 50 dias fora da escola para realizar viagens de gravação.

Alimentação precária

Em depoimento ao Ministério Público, uma ex-funcionária declarou que os ambientes da casa eram sujos e que os jovens ficavam sem alimentação adequada, dependendo da autorização de Hytalo para se alimentar.

Conforme os relatos, a residência funcionava como um reality show. Os adolescentes gravavam vídeos diariamente, muitas vezes em coreografias sensuais. Esse conteúdo era publicado nas redes sociais e, segundo o MP, gerava altos lucros para o influenciador por meio de publicidade, rifas e sorteios online.