Celebridades comemoram prisão de Hytalo Santos por suspeita de exploração e exposição de menores

O influenciador digital Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15), em Carapicuíba, na Grande São Paulo, após investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e do Ministério Público do Trabalho (MPT). Os órgãos apuram a suspeita de exploração e exposição de menores nas redes sociais. Diante da apreensão, celebridades se manifestaram comemorando em seus perfis.

Hytalo foi preso junto com seu marido, Israel Nata Vicente — o “Euro” —, pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil de São Paulo. Um vídeo que registra o momento em que o mandado de prisão é cumprido repercutiu na internet.

A ex-BBB Gizelly Bicalho foi uma das famosas. Ela abriu uma cerveja para celebrar a prisão. “Hytalo Santos preso! Ontem eu avisei que isso ia acontecer nos próximos dias. Não tive informação privilegiada, são dez anos de advocacia e eu sei que a previsão seria algo inevitável”, falou.

A também influencer Karol Pinheiro foi outra que se posicionou sobre o ocorrido, compartilhando a notícia de que o paraibano foi capturado e escrevendo “bom dia”.

Em um comentário numa postagem que noticiou a prisão, no Instagram, o cantor Manno Góes parabenizou o youtuber Felca por ter denunciado Hytalo em um vídeo, na última sexta-feira (8). “A importância de um influencer consciente, com responsabilidade social”, acrescentou.

Veja o momento da prisão: