Felca rebate ataques e ameaças: 'Quem tem que ter medo são eles'

O youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira, o Felca, rebateu os ataques que vem recebendo após a repercussão do vídeo em que denuncia a "adultização" de crianças e adolescentes para fins de monetização. O material rapidamente viralizou nas redes e mobilizou debates sobre o tema.

Em entrevista gravada para o "Altas Horas", da TV Globo, Felca disse que já esperava a reação contra ele. O programa será exibido no próximo sábado (16), mas trechos da conversa foram divulgados pelo portal f5, da Folha de S. Paulo.

"Sim, recebo muitas ameaças de processos judiciais e críticas que, na verdade, são tentativas de difamação para me descredibilizar. Eu e meus amigos sabíamos o que estávamos fazendo; tudo era esperado", disse o humorista.

Felca atribui parte dos ataques a criminosos que tiveram seus esquemas expostos no vídeo. "Existem pedófilos que se sentiram atacados por termos quebrado o esquema deles. Mas, sinceramente, quem tem que ter medo são eles, não quem está denunciando".

O youtuber comentou, ainda, que passou a se deslocar com segurança e carro blindado, destacando também o alcance do vídeo e as reações do público. "Se você não sente indignação, você não é um ser humano. Eu, como senti e tinha um público, simplesmente liguei a câmera e falei", concluiu.

Relembre o caso

Felca virou um dos maiores assuntos da internet na última semana após publicar um vídeo em que denuncia a ‘adultização’ de crianças e adolescentes que seriam vítimas de abusos por parte de influenciadores que se utilizavam indevidamente do direito de imagem delas, dentre outros pontos.

O material acumulou mais de 9,7 milhões de views em pouco mais de um dia, número maior que os seguidores inscritos no canal do próprio Felca, que soma pouco mais de 4,3 milhões de fãs.

O vídeo é um compilado de denúncias, que revela como o algoritmo trabalha para entregar o material feito por esses influenciadores diretamente para potenciais pedófilos, e conversou com uma psicóloga para tratar do tema. Um dos denunciados é o influenciador paraibano Hylato Santos, que teve o Instagram desativado.

Aumento de pena

Após a repercussão do caso, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (13), uma proposta que aumenta a pena para o aliciamento de crianças e adolescentes online.

Conforme o Globo, o projeto de lei 2857/2019, de relatoria da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), agora prevê punições mais severas.

Com isso, foi preciso alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), aumentando a proteção infantil contra adultos que induzem e exploram sexualmente esse grupo por meio de comunicação via internet.