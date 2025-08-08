Diário do Nordeste
Felca grava vídeo acusando Hytalo Santos de sexualizar crianças e adolescentes

O vídeo do influenciador digital acabou viralizando em um dia, e culminou no perfil do Instagram de Hytalo fora do ar

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Felca gravou um vídeo alertando sobre o conteúdo de Hytalo Santos
Legenda: Felca gravou um vídeo alertando sobre o conteúdo de Hytalo Santos
Foto: Reprodução/Instagram

O influenciador digital Felca gravou um vídeo parra o YouTube, na quinta-feira (7), acusando outro influencer, Hytalo Santos, de sexualizar crianças e adolescentes e produzir conteúdo voltado para homens pedófilos.

Felca chamou o material produzido por Hytalo de “nefasto” e “circo macabro”. “Uma das paradas mais cabulosas que envolvem crianças em conteúdos nefastos é o caso do Hytalo Santos com a Kamylinha. Olha que ideia super interessante o Hytalo teve: que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show com bagunça e putaria, jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana? Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso?”, iniciou ele.

No vídeo, é mostrado crianças e jovens em ambientes com bebidas alcóolicas e em momentos de intimidade. “É um clima adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças. Dá um desconforto ruim. Mas a parada piora, e piora muito”.

“O que faz o caso do Hytalo ser tão delicado é o que ele fez com a Kamylinha. Ela entrou no círculo do Hytalo quando ela tinha 12 ano e aos poucos ele foi percebendo que quanto mais era mostrado da Kamylinha, em todos os sentidos, mais retornava em números”, continuou detalhando Felca no vídeo.

Fora do ar

Após o vídeo de Felca viralizar, em um dia, o perfil de Hytalo no Instagram, que tinha cerca de 17 milhões de visualizações de seguidores, saiu do ar. Ao tentar entrar na conta, os usuários das redes social se depararam com a mensagem de que a página não está disponível. Assim como a de Hytalo, a conta de Kamylinha também saiu do ar.

No dela, a mensagem que aparece é diferente: o perfil foi bloqueado no Brasil por ordem judicial atendendo a uma solicitação do Ministério da Fazenda.

Quem é Hytalo Santos

Hytalo Santos é natural de Cajazeira, interior da Paraíba. Ele começou a carreira na internet com vídeos de dança e, com sua popularidade, aderiu ao estilo de vida de ostentação.

Em dezembro de 2023, Hytalo se casou com o cantor Euro. A cerimônia repercutiu pela extravagância, pois cada convidado recebeu um iPhone 15 Pro Max como convite para o evento, aparelho avaliado em aproximadamente R$ 10 mil na época. Deolane Bezerra participou da cerimônia como madrinha.

Assim como Carlinhos Maia, Hytalo criou sua própria turma. O grupo é composto, principalmente, por jovens em situação de vulnerabilidade social, a quem ele oferece apoio financeiro, moradia, alimentação e educação.

O paraibano frequentemente se refere a algumas adolescentes de seu grupo, entre elas Kamylinha, como suas "filhas", e estas jovens aparecem constantemente em seus conteúdos nas redes sociais.

Este ano, aos 17 anos, Kamylinha chegou a anunciar que estava grávida, fruto do relacionamento com Hyago Santos, irmão de Hytalo. Dias depois, Hytalo confirmou que a adolescente perdeu o bebê.

