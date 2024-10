Hytalo Santos se pronuncia após suposta briga em baile funk no RJ

Após supostamente ter se envolvido em uma briga com traficantes em um baile funk na Penha, no Rio de Janeiro, o influenciador Hytalo Santos, de 25 anos, se pronunciou no domingo (20).

"Está tudo bem comigo, eu estou zen! Amo a Penha, amo o baile! Eu sou pé no chão... Não estou igual todo mundo está achando, não estou em hospital, não estou em UTI, não estou careca nem fui sequestrado... Muita fake news! E, em se tratando de mim, quem me acompanha já sabe, que nada vem leve... Já já apareço, e no baile! Fiquem bem, estou me arrumando pra aparecer belo pra vocês!", escreveu.

O momento da suposta briga viralizou no X, antigo Twitter. Renato Ronner, também influenciador, narrou o suposto ocorrido nas redes sociais.

"Hytalo Santos foi a um baile funk no Rio de Janeiro com sua turma e criou uma confusão com os bandidos do baile. Hytalo estava se achando o dono do local, com vários deboches, e acabou levando uma grande surra, teve os seus celulares quebrados e ainda recebeu uma ameaça de morte", contou.

Ainda segundo Ronner, o influenciador ainda não explicou o que de fato ocorreu. "Até o momento não houve qualquer pronunciamento dele ou situação de seu paradeiro. Isso serve para gente aprender que devemos respeitar os locais em que não somos donos, Hytalo não deveria ter colocado banca em um local em que ele não domina. Rio de Janeiro não perdoa”, disse no Instagram.