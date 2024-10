Cintia Chagas pede prisão do ex-marido, Lucas Bove, por violação de medidas cautelares

A influenciadora Cíntia Chagas ingressou com pedido de prisão preventiva do ex-marido, o deputado estadual Lucas Bove (PL), na última quinta-feira (17). O pedido foi realizado pelos advogados de Cíntia e enviado à Justiça de São Paulo.

O motivo teria sido o descumprimento de medidas cautelares impostas ao deputado, que foi apontado como agressor da ex-mulher em uma ação de violência doméstica. As informações foram confirmadas pela advogada da influenciadora, Gabriela Mansur.

Veja também Zoeira Influenciadora Cíntia Chagas anuncia separação do marido Lucas Bove

Segundo a defesa, Lucas Bove não poderia ter se manifestado de forma direta ou indireta nas redes sociais, como já previa uma determinação judicial.

Em comentário feito na tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e nas redes sociais, o deputado estadual afirmou que "jamais encostaria a mão para agredir uma mulher", alegando que a verdade seria restabelecida.

"Na verdade, eu não vou me manifestar porque não posso me manifestar por uma decisão judicial, um processo que corre em segredo de justiça. Eu estou proibido de falar qualquer coisa sobre isso, citar nomes. Estou de mãos atadas, de boca amordaçada", disse ele em vídeo no Instagram.

Supostas agressões

A Justiça concedeu uma medida protetiva a Cíntia, proibindo Bove de se aproximar ou se comunicar com a ex-companheira. Ele não pode frequentar os mesmos lugares que a influencer nem se comunicar com os familiares dela. A pena é de prisão preventiva.

Além disso, o deputado é alvo de um pedido de cassação encabeçado por parlamentares mulheres do PT e do PSOL na Alesp. O pedido pede o fim do mandato por violência doméstica.

A defesa do deputado nega que ele tenha vazado qualquer informação do processo, classificando o pedido de prisão como "absolutamente incabível" e alegando que o Bove "não infringiu nenhuma medida protetiva".

"Como figura pública, ele só se manifestou dentro da liberdade de expressão e que ‘a verdade aparecerá’. Ele respeita a decisão da Justiça e que por isso não poderia se manifestar em detalhes. O que o deputado aguarda é que a Justiça também decida que a influenciadora fique proibida de se manifestar sobre o caso", alegou o advogado.

Fim de casamento

A influenciadora Cíntia Chagas, famosa nas redes sociais pelo conteúdo conservador destinado a mulheres, encerrou o casamento com o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP) após denúncias de abuso psicológico, ameaça e violência doméstica. A relação acabou em agosto deste ano, três meses depois do matrimônio e dois anos do início do namoro.

As informações, divulgadas pelo Portal LeoDias, são de que ela solicitou medida protetiva ainda no mês passado após várias agressões físicas. Segundo Cíntia, ela estava em um relacionamento tóxico. A influenciadora acusou o ex-marido de ser "possessivo, ciumento e controlador".

Veja também Zoeira Influenciadora Cíntia Chagas anuncia separação do marido Lucas Bove

Um dos casos relatados por Cíntia conta que Lucas Bove teria arremessado uma faca na perna da então esposa. Em outra ocasião, ele chegou a atirar uma garrafa d'água contra a youtuber, afirmando que queimaria as coisas dela.