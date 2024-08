Influenciadora Cíntia Chagas anuncia separação do marido Lucas Bove

A influenciadora Cíntia Chagas, famosa nas redes sociais por compartilhar conteúdos com dicas de português e etiqueta de forma bem-humorada, anunciou o término do casamento após três meses. Cíntia, que também é professora, afirmou que a união com o empresário e deputado estadual Lucas Bove se encerrou após divergências.

"A maioria das pessoas não precisa dar explicações sobre a vida pessoal. Todavia, quem opta (assim como eu) por uma vida pública não detém essa liberdade; minhas escolhas tornam-se interesse do público", disse ela antes mesmo de comunicar o encerramento da relação amorosa.

Veja também Zoeira Saiba história real do filme 'Eu Só Posso Imaginar' exibido na Tela Quente hoje Zoeira Cesar Tralli relembra morte de mãe em acidente aéreo e conforta famílias de vítimas da queda em SP

"Informo que, após mais de dois anos de relacionamento, Lucas e eu percebemos, conquanto partilhemos os mesmos valores, divergências relacionadas aos nossos objetivos de vida as quais podem atrapalhar o crescimento do casal bem como o nosso, individualmente. Nutrimos recíproco respeito e desejamos o melhor um ao outro", postou ela.

Atualmente, Cíntia acumula pouco mais de 5 milhões de seguidores no Instagram.

Legenda: O texto foi publicado nos Stories do Instagram Foto: reprodução

Lucas Bove não se pronunciou publicamente até então. Ele é empresário da construção civil e está no primeiro mandato como deputado estadual de São Paulo, eleito com 130.451 votos, em 2022, pelo Partido Liberal (PL).