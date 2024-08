Cesar Tralli relembra morte de mãe em acidente aéreo e conforta famílias de vítimas da queda em SP

O jornalista Cesar Tralli compartilhou um vídeo nas redes sociais, nesta segunda-feira (12), se solidarizando com as famílias das vítimas da queda do avião da Voepass, em Vinhedo, no interior de São Paulo. O apresentador relembrou a mãe da mãe, Edna Tralli, que morreu em acidente de uma aeronave de pequeno porte.

"Quando as pessoas me perguntam o que fiz pra conseguir superar o baque da perda repentina da minha mãe, eu digo que é só o tempo mesmo, que você tem que viver esse luto o tempo que for necessário. E dar tempo ao tempo", começou.

Veja vídeo

O âncora do Jornal Hoje ainda relembrou como recebeu a notícia do falecimento de sua mãe.

"Eu me lembro como se fosse ontem, um domingo à tarde, dia 9 de outubro de 2022, quando um amigo me telefonou e eu estava na cozinha com a minha filha pequena e ele me perguntando se era verdade que minha mãe tinha morrido num acidente aéreo. E aquilo para mim foi um choque. Porque eu tinha falado com ela de manhã e à tarde, ela partiu assim, de maneira repentina, inesperada, violenta", continuou.

Tralli revelou ainda entender o que os familiares das vítimas estão passando e os aconselhou a viver o luto.

"Eu sei bem a dor que essas famílias que perderam parentes nesse acidente aéreo de Vinhedo estão sentindo. E para aliviar essa dor, é muita oração, muito pensamento positivo. As boas recordações que você teve com essa pessoa amada, trazer de volta para dentro de você tudo de bom que vocês viveram juntos. E aí, conviver com essa dor, aprender a conviver com essa dor, dar tempo ao tempo", afirmou.

Relembre acidente de Edna Tralli, mãe de Cesar Tralli

A mãe do jornalista morreu aos 74 anos, vitimada em um acidente aéreo em São Paulo. A aeronave que Edna Tralli estava caiu na cidade de Paranapanema, no interior paulista.

O piloto, Euclides Brosch, de 78 anos, também faleceu.

Ao chegar no local, os policiais militares avistaram o corpo de Brosch e constataram que o de Edna estava preso às ferragens do avião, a cerca de 700 metros de distância da margem da represa.

A aeronave de pequeno porte, modelo Super Petrel LS100, possuía dois lugares.

Queda de aeronave

A aeronave ATR 72 da Voepass Linhas Aéreas caiu na tarde da última sexta-feira (9) em Vinhedo, no Interior de São Paulo. O voo saiu às 11h46 de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo, com 62 pessoas, todas vítimas da tragédia.

Legenda: Acidente aéreo deixou 61 mortos no interior de São Paulo Foto: AFP

Conforme a companhia, a aeronave PS-VPB, ATR-72 decolou de Cascavel "sem nenhuma restrição de voo, com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação".

Informações da Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), apontam que o voo estava seguindo o esperado até as 13h20. Porém, às 13h21, parou de responder às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo.