Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (15)

A novela 'Tieta' desta quinta-feira (15) vai ao ar às 17:45, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Perpétua conta sobre o bordel de Tieta, mas, ao tentar provar o que diz, vê que o dossiê pegou fogo.

Resumo completo de 'Tieta' desta quinta-feira

Perpétua conta sobre o bordel de Tieta, mas, ao tentar provar o que diz, vê que o dossiê pegou fogo. Enlouquecida, ela avança para a irmã, que lhe arranca a peruca. Perpétua sai correndo para casa, tem uma visão do Major e some. Tieta abre a caixa branca e todos se espantam ao ver ali as partes íntimas do Major. Amorzinho decide não se casar com Amintas e vê-lo apenas de vez em quando. Marcolino passa a noite com Juracy na cama redonda de Carol.

Osnar e Tieta terminam porque ele não conseguiria morar em São Paulo. Antes que ele saia de sua casa, ela revela que tudo o que Perpétua disse era verdade. Tieta vai embora sem Leonora, prometendo a Carmosina que voltará para ver seu bebê. Osnar e Carol reatam. Filó e o coronel se casam. Dário escreve para Carmosina, falando de uma dupla gravidez.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:45, na Rede Globo.