Morre Edna Tralli, mãe de César Tralli

A mãe do jornalista Cesar Tralli, Edna Tralli, faleceu no último domingo (9). Ticiane Pinheiro, esposa do apresentador do "Jornal Hoje", da TV Globo, utilizou as redes sociais para divulgar a informação.

"Vá em paz, sogrinha. Já estou com saudades do seu abraço, do seu carinho, das nossas conversas, do seu amor. Te amarei para sempre. Que Deus te receba de braços abertos", escreveu a apresentadora no Instagram.

Legenda: Ticiane usou as redes sociais para publicar homenagem à sogra Foto: reprodução/Instagram

A jovem Rafa Justus, enteada de Edna Tralli, lamentou a perda. "Tive o privilégio enorme de conviver com você e aprender tanto! Me despedir assim do nada foi muito difícil, estou sentindo muito a sua falta, já. Descanse em paz, minha fada madrinha", disse a menina de 13 anos.

Chamando Edna de "avó que a vida deu", A adolescente agradeceu pela relação e disse amar a mãe do padrasto. "Te amo e sempre te amarei do fundo do meu coração, onde quer que você esteja. Obrigada por tudo", pontuou.

Até o momento, Tralli não se manifestou nas redes sociais e a causa da morte não foi revelada.