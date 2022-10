Murilo Benício reencontra duas ex-esposas e esquece idade dos filhos no 'Domingão'

O ator Murilo Benício encontrou duas ex-esposas no palco do "Domingão com Huck", nesse domingo (9), e não soube informar a idade dos filhos que teve com as duas. Ele foi casado com as atrizes Giovanna Antonelli, entre 2001 e 2005, e Alessandra Negrini, de 1996 a 1999.

Na ocasião, os artistas participavam de uma reunião dos elencos das novelas "Pantanal", que acabou na última sexta-feira (7), e "Travessia", próxima a ocupar o horário nobre da TV Globo.

VEJA MOMENTO

Na atração, o trio foi questionado sobre a idade e as datas de aniversário dos filhos com Murilo. Alessandra, mãe de Antônio Benício Negrini, de 25 anos, e Giovanna, mãe de Pietro Antonelli, de 17 anos, aguardaram pela reposta do antigo companheiro.

"Eu fiquei quieta só para ver se ele sabe", brincou Negrini.

Em seguida, o intérprete do vilão de "Pantanal" Tenório perguntou quais dos filhos Huck se referia e pediu ajuda a Giovanna. "25", respondeu a atriz que destacou ser uma "boadrasta". "E o Pietro 17", completou o artista. "Excelente", comentou Negrini.

"Claro que eu sabia [as datas de aniversário]. [Antônio] é de 16 de dezembro e Pietro 24 de maio", detalhou Murilo.

'Casos de Família'?

Nas redes sociais, os internautas comentaram o episódio e destacaram o suposto climão entre os atores. "Um casos de família com Murilo Benício, Giovana Antonelli e Alessandra Negrini é tudo o que eu não sabia que precisava ver", escreveu uma usuária no Twitter.

Foto: reprodução

Foto: reprodução

Foto: reprodução

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn