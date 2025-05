Previsão do signo de Leão para hoje, 14 de maio

A Lua em Sagitário se alinha em um trígono de fogo com Marte em Leão, acendendo o céu com coragem, entusiasmo e movimento. É uma quarta luminosa, onde o que tem valor brilha com mais força. Uma oportunidade pode surgir — seja um encontro, uma conversa ou uma ideia que desperta algo dentro de você. Há um chamado no ar. Preste atenção. Pode ser o momento certo de dizer "sim" ao que te inspira. O fogo no céu acende uma chama interna. Você sente um chamado?

Signo de Leão hoje

Você está brilhando e pode atrair exatamente o que deseja. Só não deixe o orgulho calar o desejo. Use sua força para se expressar com verdade e generosidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.