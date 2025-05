Mega-Sena 2862 acumula e prêmio pode chegar a R$ 60 milhões no próximo sorteio; veja quando será

O concurso 2862 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (13), não teve vencedores, e o prêmio principal acumulou em valor estimado de R$ 60 milhões. O próximo sorteio será realizado nesta quinta-feira (15).

Os números sorteados foram: 02 - 04 - 14 - 18 - 22 - 44.

A quina teve 139 apostas vencedoras, e cada uma vai receber R$ 26.070,20. Outras 8.156 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 634,72.

Os sorteios da Mega ocorrem às terças, quintas e sábados, sempre às 20 horas, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e são transmitidos ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica. O palpite mínimo custa R$ 5.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números. Ganha o prêmio principal da Mega-Sena quem acertar todos os seis números sorteados. No entanto, também é possível ganhar prêmios menores ao acertar quatro ou cinco números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de seis a 20 números do volante com a Surpresinha, que é quando o sistema escolhe os números para você, ou com a Teimosinha, quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5 e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 5 é de:

1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

1 em 2.332 para a Quadra

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.