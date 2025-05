Dias antes de perder bebê, Tati Machado relatou que teve aborto espontâneo em 2019

A jornalista Tati Machado contou, em recente entrevista, que perdeu um bebê, em 2019, no dia do próprio aniversário. A apresentadora informou, nessa terça-feira (13), que sofreu um aborto espontâneo aos oito meses de gestação.

“Tive um aborto espontâneo, ficamos muito abalados e agora veio uma apreensão grande. Nessa fase [com oito meses], estou começando a relaxar, mas no começo era difícil ganhar as coisas e me apegar por medo do que podia acontecer. Foi um trauma mesmo, sofri o aborto no meu aniversário. Ainda não é fácil. Sempre vou para os exames muito nervosa e saio saltitante", contou ela, ao Gshow, na última sexta-feira (9). O conteúdo celebrava o primeiro Dia das Mães de Tati.

Nessa terça, a apresentadora comunicou no Instagram que perdeu o segundo filho, Rael, na 33ª semana de gestação. Ambos os bebês eram fruto do casamento com o cineasta Bruno Monteiro.

Na segunda (12), a jornalista deu entrada na maternidade após notar ausência dos movimentos do bebê. No hospital, foi constatada uma parada dos batimentos cardíacos.