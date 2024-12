Tati Machado anuncia primeira gravidez no Mais Você: 'Sempre quis'

A jornalista e apresentadora Tati Machado aproveitou sua participação no programa "Mais Você" desta quinta-feira (19) para anunciar que está grávida de quatro meses.

Ana Maria, que já sabia da novidade, fez mistério durante o programa, falando que recebeu um presente de uma visita que foi a sua casa e mostrou um macaquinho de bebê com a frase "Exxquece, vovó".

"Acho que sou eu", disse Tati, surpreendendo a todos ao revelar a gravidez. Tati e Ana Maria ficaram emocionadas durante a revelação.

Veja também Zoeira Eliezer diz que funcionária desviou R$ 15 mil durante internação de Ravi Zoeira Yasmin Brunet mostra antes e depois de tratamento para lipedema

"Estou muito feliz e muito feliz de falar aqui. Ana sabe da importância que ela tem para mim, especialmente neste ano. Meu principal ano, ano mais incrível profissionalmente, de muitas realizações pessoais. Eu já estava pronta para chegar 2025, mas acho que faltava uma peça. Quem me acompanha sabe que eu sempre quis ser mãe, então é essa a notícia! Eu estou grávida!", disse a jornalista.

A apresentadora do "Saia Justa', do GNT, que também participa diariamente do Mais Você, está à espera de seu primeiro filho com o cineasta e diretor de fotografia Bruno Monteiro, com quem ela está há 12 anos.