Venda de ingressos para show do System of a Down começa nesta quinta (19); veja preço e como comprar

Os ingressos para os shows da banda norte-americana System Of A Down no Brasil já estão à venda. A partir desta quinta-feira (19), os fãs que se inscreveram no site do grupo antecipadamente já receberam um código de acesso enviado pela banda para comprar os tickets.

As apresentações fazem parte da turnê "Wake Up!", que passará por estádios na América do Sul em 2025. No Brasil, a banda vai fazer shows nas cidades de Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, nos dias 6, 8 e 10 de maio, respectivamente.

As entradas estão disponíveis por meio do site oficial da Eventim, a organizadora do evento, e nas bilheterias físicas. Os ingressos vão de R$ 197,50 (meia-entrada da arquibancada em Curitiba) a R$ 1.095 (inteira da pista premium em qualquer uma das cidades).

Os fãs também podem garantir os ingressos em duas modalidades mais exclusivas, o Hot Seat (cadeira) e o Pacote VIP (pista premium). Neles, o público garante a entrada antecipada no show, check-in e entrada separada, lâmina especial, pôster exclusivo com ilustração feita por artista local e acesso a itens exclusivos do merchandising da turnê.

Veja agenda de banda de 2025:

24 de abril — Bogotá (Colômbia)

27 de abril — Lima (Peru)

30 de abril — Santiago (Chile)

3 de maio — Buenos Aires (Argentina)

6 de maio — Curitiba

8 de maio — Rio de Janeiro

10 de maio — São Paulo

A última vinda do System Of A Down ao Brasil foi em 2015, quando eles trouxeram a “Wake Up the Souls Tour”.