Com Wilco, C6 Fest divulga line-up completo para edição de 2025; veja

O C6 Fest divulgou nesta terça-feira (22) o line-up completo da edição 2025 do evento, que conta com atrações como Wilco, Pretenders, Nile Rodgers & Chic e Seu Jorge. O festival ocorre entre 22 e 25 de maio de 2025, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Nomes internacionais do rock, jazz, soul, pop, eletrônico e MPB vão se apresentar.

A pré-venda de ingressos para clientes C6 Bank ocorre nesta quarta-feira (23), enquanto a venda geral começa na sexta-feira (25), tudo no site do festival.

Há dois tipos de ingresso: C6 Fest, que dá acesso a todos os palcos, com exceção do auditório, que é um espaço separado e com locais marcados; e o C6 Fest Auditório. Os valores vão entre R$ 224 e R$ 1.200, a depender da modalidade escolhida.

Confira a programação completa por dia do C6 Fest: