Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 8 de maio

A Lua em Libra segue seu caminho em oposição a Vênus, Netuno em Áries e Saturno em Peixes — o que pode provocar insegurança emocional, oscilações de humor e sensações de carência. Talvez hoje você se sinta mais sensível do que o normal, especialmente em temas ligados à autoestima, aos afetos e à sexualidade. O desejo de agradar pode entrar em conflito com o que você realmente precisa.



A dica é: tente conciliar seus desejos com os das outras pessoas, sem se anular. Cuidado com mal-entendidos, atrasos e decisões impensadas — o céu pede mais pausa do que pressa. E se algum medo surgir do nada, sem bater na porta, respeite seu tempo. Hoje, o silêncio pode ser um ótimo aliado. A quietude pode curar mais do que mil palavras.

Signo de Capricórnio hoje

Hoje talvez você se sinta sobrecarregado por coisas que não consegue controlar. A dica é: não tente resolver tudo com lógica. Às vezes, dar espaço para sentir é o único passo possível.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.