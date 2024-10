Elenco de 'Outer Banks', série da Netflix, empolga fãs com registros em Salvador; veja

Alguns dos protagonistas de "Outer Banks" desembarcaram no Brasil no último sábado (19) para divulgar a quarta temporada da série, que teve sua primeira parte liberada pela Netflix no início do mês.

Os atores Chase Stokes, Jonathan Daviss e Rudy Pankow estão em Salvador, na Bahia, e estiveram com o bloco Olodum no fim de semana. Eles ainda foram visitar a ativação de Outer Banks do ‘Tudum na Lata‘, posando com a Twinkie, a van de John B. na série, no cenário.

A Netflix não divulgou por quanto tempo os atores ficarão no Brasil e se eles vão passar em outras cidades.

A segunda parte da temporada chega ao catálogo da Netflix no próximo mês, no dia 7 de novembro. Ao todo, 10 episódios estarão disponíveis.

A primeira temporada estreou em 2020, quando John B, ao lado dos amigos, sai em busca de um tesouro relacionado ao desaparecimento de seu pai em uma ilha fictícia. Além de Strokes, Daviss e Pankow, Madelyn Cline e Madison Bailey também fazem parte do elenco principal.

Já na quarta temporada, que estreou este ano, o grupo de amigos finalmente consegue achar o outo. Tudo parece tranquilo na ilha, até que um novo personagem chega e coloca os jovens em perigo novamente.