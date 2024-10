O que tem nas latas do Tudum da Netflix? Veja modelos que estarão disponíveis nesta sexta (18)

As latas misteriosas da promoção Um Tudum Para Cada Um, da Netflix, estarão disponíveis por mais um dia, nesta sexta-feira (18). Os fãs do serviço de streaming vão poder concorrer ao brinde a partir das 16h30, no mesmo site onde o sorteio foi realizado na tarde desta quinta (17).

Ao todo, são disponibilizadas quatro latas tematizadas com produções originais da plataforma. Dentro delas, estarão brindes exclusivos, como bonecos colecionáveis, pins, cartões, adesivos 3D e metálicos, ímãs e pôsteres.

Veja também Zoeira Latas 'Tudum' da Netflix reúnem milhares em fila virtual e espera gera memes nas redes; confira Zoeira Fernanda Lima prestigia estreia dos filhos gêmeos como modelos no SPFW: 'Meus nepobabies' Zoeira Niall Horan se pronuncia após morte de Liam Payne: 'Te amo, irmão'

De acordo com a Netflix, cada lata é inspirada em um tema diferente. As produções que serão representadas nos brindes seguirão a temática das surpresas para quatro tipos de público:

Lata “Romance”: itens de Bridgerton , De Volta aos 15 , Heartstopper , Com Carinho, Kitty e Emily em Paris ;

, , , e ; Lata “Fantasia”: itens de Arcane ; Avatar: O Último Mestre do Ar ; Sandman e One Piece ;

; ; e ; Lata “Ação”: itens de Round 6 ; Cobra Kai ; Outer Banks e Sintonia ;

; ; e ; Lata “Suspense”: itens de Wandinha, Stranger Things, Você e Rua do Medo.

A plataforma ressalta que os interessados em adquirir uma lata Tudum têm apenas uma chance, já que é válido apenas um brinde por CPF.

Busca por latinhas gerou instabilidade

A Netflix havia divulgado que as latinhas estariam disponíveis apenas nesta quinta-feira. Devido ao sucesso da iniciativa, porém, a promoção foi prorrogada. No primeiro dia, usuários relataram que o site do sorteio estava fora do ar antes mesmo do horário de início.

"Nem deu 15h o site do Tudum já caiu, não dá pra dar coisa de graça, todo mundo quer e não funciona", reclamou uma usuária no X (antigo Twitter). Já outro publicou que enfrentou uma fila de espera com mais de 500 mil pessoas na sua frente. "Tem alguma coisa errada, não é possível que as 16h de uma quinta-feira tenha tanta gente desocupada com acesso a internet no Brasil", desabafou.