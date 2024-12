Enquete A Fazenda: parcial aponta favorito do público para virar fazendeiro da semana

O peão Yuri Bonotto é o favorito do público para virar o fazendeiro da semana em "A Fazenda 16", da Record TV, nesta quarta-feira (11). Segundo a parcial atualizada da enquete realizada pelo Diário do Nordeste, ele tem 43,5% de preferência entre os colegas.

A disputa é entre ele, Luana Targinno e Gui Vieira. Após Yuri, o favorito do público é Gui Vieira, que também disputa se deve se livrar da roça ou não.

Luanna e Gui aparecem com 34,3% e 22,1% no levantamento, respectivamente. Dessa forma, devem continuar na roça da semana e disputar com Flor e Sacha quem deve sair do programa.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA

A dinâmica começou com Vanessa, que venceu a Prova de Fogo e teve que escolher entre o Poder Laranja e o Branco. Ele optou pelo primeiro e decidiu dar o segundo para Sidney. Com isso, a peoa pôde escolher entre ganhar imunidade ou R$ 20 mil. Ela preferiu se livrar da roça. Na sequência, foi a vez do fazendeiro Gilsão indicar alguém para a roça. Ele optou por mandar Sacha para a berlinda. Após a decisão, foi a vez de os peões votarem entre si.

Mais votado, Yuri ocupou o segundo banco da zona de eliminação. Como recebeu o maior número de votos, ele pôde puxar alguém da baia. Então, o peão escolheu Flor para a berlinda.

Na dinâmica do Resta Um, Luana foi a última e foi parar no quarto banquinho da roça preliminar.

Por conta do Poder Branco, Sidney pôde escolher uma quinta pessoa para completar a berlinda. Ele optou por Gui.

Com isso, Gui ganhou o direito de vetar dois participantes da Prova do Fazendeiro. Ele optou por tirar Flor e Sacha da dinâmica.

