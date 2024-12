Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (11)

A novela 'Tieta' desta quarta-feira (11) vai ao ar às 17:05, após 'Cabocla - Edição Especial'. Nesse capítulo, O coronel manda Trapizomba procurar Imaculada.

Resumo completo de 'Tieta' desta quarta-feira

O coronel manda Trapizomba procurar Imaculada. Carol conta ao padre o que tem acontecido e ele obriga Perpétua a falar com Terto. A marinete quebra e Ricardo resolve ir andando. No caminho, aproveita para nadar no rio. Peto vê e rouba a batina dele. Sem saber o que fazer, Ricardo adormece perto do rio. Imaculada se distrai olhando Ricardo dormir e Trapizomba a encontra.

Osnar, bêbado, vê a mulher de branco e cai. Ascânio o leva para a pensão de Carmosina. Ela tira a roupa de Osnar e fica chocada. Ricardo está indo para a cidade quando se depara com Zuleika. As meninas do bordel tentam agarrar Ricardo e ele sai correndo. Ricardo chega em casa e, no dia seguinte, sua batina aparece pendurada no poste da praça. Osnar brinca com Carmosina e ela não gosta.

Carmosina conversa com a mãe sobre como queria um marido. Cinira conta para Perpétua que Carmosina se aproveitou que Osnar estava bêbado para tirar a sua roupa. Osnar exige que os amigos não falem mal de Carmosina. O padre pergunta a Ricardo se ele quer mesmo ser padre. Imaculada conta às amigas sobre seu encontro com Ricardo, dizendo que ele era um príncipe.

Elisa está cada vez mais decepcionada com a sua vida. Modesto se recusa a colaborar com Ascânio para criar o complexo turístico. A hidrelétrica não quer a mandar luz para Santana do Agreste. Ascânio pergunta ao doutor Marcolino o que ele pode fazer sobre a questão da luz. Laura é atacada no Mangue Seco.

Que horas começa?

