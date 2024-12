Ayrton Senna assumiu Xuxa logo após término de namoro, revela ex de piloto

Adriane Yamin, 55, que foi namorada de Ayrton Senna por quatro anos, relembrou como aconteceu o término do casal, durante entrevista ao podcast de Antonia Fontenelle. Segundo ela, o piloto rompeu o relacionamento e logo depois começou a namorar Xuxa.

Segundo Adriane, Senna tomou a decisão após gravar um especial da apresentadora. "Ele falou pra mim: 'Adriane, eu estou muito confuso, vou precisar de um tempo', e eu falei para ele: 'Como assim? Você acabou de me assumir para o mundo e me pede um tempo'. E ele virou e falou: 'Desculpa, mas não me cabe mais tempo. Se você tem alguma dúvida, então a gente acaba por aqui.' Ele levantou e foi embora", contou.

Pouco tempo depois, ela disse ter descoberto o envolvimento do ex-namorado com Xuxa. "E depois veio a minha irmã me contar que ouviu um burburinho dizendo que ficou sabendo que Ayrton mandou o avião dele ir buscar a Xuxa. Com isso, eu fiquei muito confusa e fui conversar com a mãe dele", relembrou.

Namoro secreto

Adriane Yamin disse que o rompimento aconteceu em dezembro, no mês seguinte ao de uma viagem que ela fez com o piloto para a França. O namoro foi mantido em segredo, já que Adriane era menor de idade nos primeiros anos do namoro. No começo da relação, ela tinha 15 anos, e Senna, 24.

"Senna sabia que o que ele estava fazendo não era bonito, ele não queria expor o que ele estava fazendo. Quem assumiu a relação para a mídia, e expôs, e quis fincar a bandeira, foi a Xuxa. Até então ele estava rebolando", acrescentou.

Ainda conforme ex-namorada do piloto, a maior chateação foi não poder viver a relação abertamente após atingir a maioridade, já que o término se deu logo em seguida.

"Eu acho que isso que me deixou mais doente, de ter chegado na reta final e não poder curtir a vida com ele. A gente curtia na minha casa, sempre com gente perto. A gente não podia ter intimidade juntos, não podia ficar de mão dada. Isso me dava nervoso, eu falava 'um dia a gente vai poder curtir juntos’ e quando isso chegou, ele quis parar pra pensar", concluiu.