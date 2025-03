Previsão do signo de Áries para hoje, 26 de março

A quarta começa com a mente a mil, o corpo inquieto e o clima meio tenso. A Lua em Aquário faz uma quadratura com Urano, seu planeta regente, e o convite é claro: romper com ideias fixas, questionar velhas certezas e se libertar de amarras. Mas cuidado, porque esse impulso de liberdade pode vir acompanhado de conflitos — especialmente pela manhã. Evite discussões desnecessárias, principalmente se sentir que está reagindo no automático.



No fim da tarde, a Lua ingressa em Peixes, trazendo uma energia mais sensível e introspectiva. Ainda assim, o céu segue pedindo cuidado com as emoções: Marte em tensão com Quíron ativa feridas antigas, trazendo desconfortos que cutucam. Mas há potência nisso. Quíron em Áries nos lembra que é você quem precisa assumir a responsabilidade pela própria cura. Ninguém pode dar o passo por você.



Hoje, as dores apontam caminhos. Olhe para elas com coragem — e aja com gentileza.

Signo de Áries hoje

Você pode sentir uma vontade imensa de romper com tudo hoje — pessoas, ideias, rotinas. Mas cuidado com a impulsividade: Marte, seu regente, está cutucando dores antigas. Ao invés de explodir, experimente se mover com consciência. Sua força está em agir com propósito, não com raiva.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.