Renata na 'Vitrine do Seu Fifi' foi melhor ação do BBB 25 até o momento

Quando Renata virou a escolhida do público para a 'Vitrine do Seu Fifi' no BBB 25, as dúvidas do público estavam em quais rumos o jogo seguiria no momento em que a sister cearense saísse do confinamento e fosse beneficiada com o contato do público. Nesta sexta-feira (14), horas após a chegada dela de volta na casa, o programa já parece estar colhendo os frutos da dinâmica: torcidas inflamadas, repercussão nas redes sociais e embates diretos no jogo.

A melhor forma, hoje, de ter uma espécie de termômetro do BBB é acompanhar o movimento das torcidas dos participantes. Atualmente, o fator determina qual o potencial do programa, ainda que a edição recente não esteja tão bem no quesito audiência, por exemplo. Agora, com mais da metade do confinamento passado, os torcedores parecem ter finalmente aparecido. Seria o ressurgimento triunfal dessa edição?

Não sou tão positiva nesse aspecto, mas consigo elencar ao menos três pontos que indicam, quase num fio de esperança, a possibilidade da dinâmica em questão ter alavancado os próximos 40 dias de confinamento.

Embates diretos mais expostos

A saída da cearense nesse curto período já levantava a possibilidade de certos enredos acabarem expostos a todos os participantes. Aos espectadores mais contidos, muitos com medo da interferência externa na narrativa, a 'Vitrine do Seu Fifi' mostrou que muitas vezes são as dinâmicas além do jogo que transformam um enredo morno.

Basta observar a presença de hashtags e postagens ligadas ao Big Brother nas últimas horas. Publicações apoiando a votação de Renata, postagens criticando a postura da cearense, brigas entre torcidas por meio dos Trending Topics e até a discussão entre “tias do sofá” e o poder das redes se multiplicaram nas últimas horas. Instagram e X viraram artefatos para fazer do BBB um dos assuntos mais comentados do dia.

A volta de Renata, inclusive, trouxe o clima caótico esperado há semanas por quem assiste. Sem medo de jogar as cartas que reuniu durante as horas fora do confinamento, a bailarina se jogou para expor todas as fofocas, brigou aos gritos e pediu até para adversários “abrirem o olho”. Entregou exatamente o que estava pedindo, mesmo sem agradar a todos, vale ressaltar.

Cearense ganha foco

Que Renata ganha força, a partir de agora, não é novidade. Em terras de BBB, repercussão, seja negativa ou positiva, significa visibilidade dentro e fora da casa. Dessa forma, tempo de tela também acaba sendo uma consequência, e todos nós, crias de reality show, sabemos bem que o que importa é, de fato, aparecer por meio da edição. Isso, sem dúvida, ela já conseguiu.

Mesmo sem o apoio completo dos espectadores do programa, Renata deve aparecer de forma mais frequente nos enredos formados a partir de agora. Portanto, ainda que seja eliminada em um futuro momento, já alcançou um dos objetivos de todo e qualquer participante de reality: aparecer como alguém importante para a história contada.

Se vai dar conta disso por muito tempo, no entanto, ainda é incerto. Entretanto, ganha o público que, até agora, tinha de se contentar com um jogo mais velado e medroso, em que marasmo tomava de conta.

Briga de torcidas = engajamento

Podem falar mal, mas a briga entre torcidas do BBB é sinônimo de repercussão frequente nas redes sociais. Não precisa ir tão longe para lembrar dos poderosos 'cactos' de Juliette, da 'padaria' de Arthur Aguiar e até do 'engarrafamento' de Davi Brito. Os nomes citados denominavam torcidas famosas das edições, que conseguiram, por bem ou mal, levar seus “heróis” ao tão sonhado prêmio.

Desde o começo do BBB 25, nenhuma torcida forte parecia ter se formado. Agora, com embates mais diretos, se formam também as discordâncias entre o público e, assim, os torcedores se sentem mais à vontade para virarem mais ferrenhos, movimentando também o jogo do lado de fora.

Se esses fatores combinados serão benéficos ao programa, só o tempo dirá. Mas são dinâmicas como essa que não deixam dúvida da relevância dos espectadores para definir quando um produto de entretenimento pode ou não deslanchar. Nessa edição, com tempo curto até o encerramento do reality, fiquemos com o que nos resta, a possibilidade de imaginar uma final mais disputada. É demais sonhar?