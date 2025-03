Aos gritos de 'a Surucucu voltou!', a cearense Renata retornou do 'Vitrine do Seu Fifi' para a casa do BBB 25 e aproveitou as informações repassadas pelo público durante a dinâmica para seguir o embate com Aline e Delma, apontadas como as principais rivais dela no jogo. A sister, que foi escolhida em votação para participar da ação, repassou as fofocas ouvidas, contou sobre a ida ao shopping, se emocionou junto dos aliados e não segurou os gritos na hora da briga.

Retorno da 'Vitrine do Seu Fifi'

Por volta das 10h, Renata entrou na casa por meio do confessionário e seguiu para o quarto 'Anos 50'. Por lá, acordou os brothers e foi ao encontro de Eva, dupla dela e também cearense, com quem comemorou o retorno com lágrimas.

Veja também Zoeira Quem está no VIP e Xepa do BBB 25? Veja divisão do líder Guilherme Zoeira Com Poder Direto e paredão triplo, veja cronograma do BBB 25 desta semana

"Foi uma dinâmica do Seu Fifi, então eu fui para uma espécie de casa de vidro em um shopping aqui mesmo e eu fui escolhida pelo público para ir lá", disse Renata, apontando que a maioria das informações era direcionada a ela, ainda que muito tenha sido citado sobre os outros participantes.

Briga entre Renata e Aline no BBB 25

Enquanto Eva e Vilma, aliadas de Renata, se emocionaram aos prantos sabendo de familiares que foram ao local, Aline, no entanto, não poupou palavras quando foi questionada pela bailarina cearense. Durante a estadia na Vitrine, Renata descobriu que Aline fez comentários negativos sobre ela e resolveu, sem paciência, confrontar a ex-colega de quarto.

"Para mim, você continua sendo uma cobra", gritou Aline ao ser questionada pela sister. Aos outros participantes, Renata contou que antes mesmo do desentendimento entre elas, o voto para o Paredão já estava sendo cogitado.

Os gritos, claro, não cessaram. "Você o tempo inteiro não quer ouvir, você não escuta o outro, não escuta a opinião que nós estamos expondo", disse Renata, apontando que, a partir de agora, não iria mais "baixar a cabeça" para a baiana.

Legenda: Eva e Vilma se emocionaram com a volta de Renata Foto: reprodução/Globoplay

"Você é cara de pau!", apontou Aline aos berros, enquanto os outros brothers continuavam em silêncio. "Eu te desejei parabéns por você ter voltado do paredão. Fui te dar um abraço e você me agradeceu, mas você vem me dizer isso agora?", continuou a policial.

"Esse não é meu tipo de jeito de tratar as pessoas, mas agora eu vou encher minha boca para falar", continuou a bailarina, questionado a forma utilizada por ela para discutir.

"Você é mentirosa!", apontou Aline, ainda aos berros com a cearense.

OUTRAS INTRIGAS

As revelações de Renata, aliás, não pararam. A cearense falou, ainda em um tom calmo, nos primeiros momentos que entrou na casa, que Delma a chamou de falsa, mas acrescentou que a dupla de Guilherme lhe ajudou com sua marca. "Falsa foi o mínimo que ela me chamou. Disse que vim até o Big Brother para me promover, para falar da minha marca. Eu não vim para isso, mas ela me ajudou, obrigada", disse a cearense em tom mais irônico.

Legenda: Renata fala sobre o que ouviu na Vitrine do Seu Fifi para Diego e Dani Foto: Reprodução Globo

Além disso, em um momento as sós com o Diego e Daniele, Renata alertou os brothres sobre Gracyanne Barbosa, dizendo que a sister questiona a saúde mental dos atletas. "Gracyanne fala de vocês o tempo inteiro. Falsa. E se o Seu Fifi não for o suficiente para você acreditar, estou aqui. Ela questiona sua doença, sua ansiedade, fala de você e dos seus remédios", disse ela.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

*Estagiária sob a supervisão da jornalista Mariana Lazari