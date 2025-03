Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (23/3)

Nem todo domingo é sinônimo de descanso. Este, em especial, pode cutucar feridas antigas, trazer à tona dores que você achava que já tinha superado. A Lua em quadratura com Quíron remexe memórias e sensibilidades. Pode doer, sim. Pode ser desconfortável. Mas também pode ser profundamente revelador.



Ainda assim, há uma força mais potente pulsando: Vênus chegou ao coração do Sol e isso é uma bênção. É quando o desejo se purifica. Quando o que você valoriza se mostra com clareza. Quando você entende, do fundo da alma, o que realmente importa — e nada nem ninguém pode tirar isso de você.



O Sol em sextil com Plutão te lembra da tua capacidade de transformação. Você não precisa reagir com raiva, medo ou defesa. Você pode respirar fundo, olhar para a sua fera interna e dizer: "eu te vejo, mas quem guia sou eu."



Que esse domingo seja um dia de verdade. De coragem. E de reencontro com aquilo que você mais ama.

Áries

O céu pede que você valorize a si mesmo, sem medo de incomodar.

Desejos antigos se iluminam e você entende com clareza o que precisa para se sentir valorizado. Ao invés de revidar, use sua força para transformar. Você não precisa mais se provar.

Touro

Vênus, sua regente, brilha no coração do Sol: é hora de se enxergar com mais amor. Velhas crenças podem se dissolver se você permitir. Não lute contra o que quer mudar. Seu valor está em quem você é — não no que você entrega ou carrega.

Gêmeos

O que está oculto se revela. Emoções que pareciam distantes voltam com intensidade. Você pode sentir necessidade de se recolher, mas também de ir fundo em si mesmo. Sol e Plutão te ajudam a transformar o olhar que você tem sobre suas relações.

Câncer

Amizades e parcerias entram em foco: quem caminha ao seu lado precisa vibrar na mesma frequência. Deseje com o coração, mas escolha com sabedoria. Você merece conexões mais verdadeiras. A ferida pode apertar, mas ela não precisa mais comandar suas decisões.

Leão

Seu brilho está se afinando com seus desejos mais profundos. Essa conjunção te dá coragem de mostrar quem você é, com inteireza. Transformações na rotina, trabalho ou corpo são bem-vindas: siga sua clareza interna.

Virgem

Há uma vontade intensa de se jogar em algo maior, de viver com mais sentido. O céu revela o que seu coração sempre soube, mas nem sempre teve coragem de dizer. Confie no seu saber interno. A cura está em deixar de controlar o processo.

Libra

Vênus, seu planeta regente, brilha dentro do Sol e traz clareza sobre seus afetos. As relações íntimas ganham destaque: o que você precisa para se sentir seguro nelas? Sol e Plutão indicam que é hora de encarar velhos medos com maturidade e escolher o que nutre.

Escorpião

O amor próprio precisa subir no palco — e você precisa permitir que te vejam de verdade. Desejos que estavam reprimidos agora ganham forma e merecem espaço. O sextil com Plutão te empodera: você está mais magnético, intenso e transformador do que nunca.

Sagitário

O cotidiano revela onde você tem negligenciado seu próprio prazer. O céu mostra que não dá mais pra abrir mão do que importa em nome da praticidade. É hora de transformar hábitos e rotinas para que eles sejam mais gentis com quem você é.

Capricórnio

O que te move? O que te encanta? Onde mora sua paixão? Esse domingo convida você a se reconectar com o que te faz vibrar. Sol e Plutão em harmonia te ajudam a liberar o controle e confiar na sua capacidade de renascer.

Aquário

Você pode sentir necessidade de proteger seu espaço e seu mundo interno.

Mas não se feche: esse é um bom momento para curar feridas do passado e acolher o que sente. O céu pede que você valorize suas raízes e transforme o modo como lida com suas emoções.

Peixes

Você começa a enxergar com mais nitidez o que realmente importa nas suas trocas. É hora de falar com o coração e valorizar as palavras que curam — inclusive as que diz para si. O domingo pode trazer desconforto, mas também uma força profunda de regeneração.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.