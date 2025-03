Atual e ex de Roberto Justus aparecem juntas em aniversário de herdeiro

A festa de aniversário de 42 anos de Ricardo Justus, o Ricky, primogênito de Roberto Justus, reuniu a família completa em um restaurante na noite da última segunda-feira (24). Aliás, marcaram presença na reunião a atual esposa de Roberto, Ana Paula Siebert, e a mãe do aniversariante e de Fabiana Justus, Sacha Chryzman.

Nos stories do Instagram, Sacha postou uma selfie com parte da família na comemoração: o aniversariante e a esposa, Fran Justus, Ana Paula, Roberto e Rafa Justus. Ela marcou quem faltou na legenda: "Bruno [D'Alcona, marido de Fabiana] viajando, Fabi na casa dela, Maurício [Ramos, namorado dela] não correu pra foto, mas a selfie saiu! Juntos sempre! Família unida jamais será vencida!"

‘Boadrasta’ e mãe

A madrasta Ana Paula também postou registros da noite nos stories. Ela mostrou ela, Roberto e Rafaella juntos no elevador, e parabenizou o enteado e também posou ao lado da mãe de Ricardo. “Boadrasta e mom (mãe)”, brincou ela na legenda.

Mais cedo, Sasha se declarou ao filho ao postar uma série de fotos antigas dos dois. “Ri como o tempo voa, você completando 42 anos e eu ainda me lembro de te carregar no colo…Hoje com seus 1,90m seria difícil [ri]. Filho você é um homem maravilhoso, inteligentíssimo, generoso de alma e coração. Um filho, irmão e pai incrível [...]”, começou.

Roberto Justus foi casado cinco vezes. Somente com Adriane Galisteu, com quem ficou por um ano, ele não tem filhos. Sasha, mãe de Ricardo e Fabiana, foi a primeira, ficando com o empresário de 1980 a 1989.