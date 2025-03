Saiba quem é Ian Bortolanza, novo affair de Anitta que esteve em festa zen da cantora

Anitta começou a celebrar o seu aniversário de 32 anos com um ritual hindu. O momento aconteceu na mansão dela, no Rio de Janeiro, no último fim de semana, e contou com a presença de familiares, amigos e até do novo affair, o empresário Ian Bortolanza, 33.

A cantora e Ian, que é de Santa Catarina, foram vistos aos beijos na Marquês de Sapucaí durante o carnaval deste ano. O relacionamento parece ter evoluído nas últimas semanas, tanto que ele já foi apresentado à família da artista e ganhou até foto nas redes sociais dela. Na imagem, durante o ritual, os dois aparecem orando juntos.

Segundo o Extra, o casal se conheceu pelas redes sociais e estaria junto há cerca de dois meses. Fontes próximas a Anitta descreveram o rapaz ao jornal como alguém "gentil e muito prestativo". Ele também é visto como "discreto", tanto que acompanhou a cantora em três apresentações da turnê 'Ensaios da Anitta', mas quase não foi notado.

Veja também Zoeira O que é 'pomba suja'? Entenda gíria usada por Vinícius para descrever cearense Renata no BBB 25 Zoeira Veja quais artistas do Brasil estarão no Lollapalooza 2025 que começa a partir desta sexta (28)

Quem é Ian Bortolanza?

O rapaz mora em Florianópolis e é um dos sócios de uma agência de consultoria e gestão de marketing esportivo, além de coordenar a produção de um podcast sobre lutas. Antes, de acordo com o Extra, ele trabalhou como vendedor na empresa dos pais, uma distribuidora de produtos médicos.

O perfil de Ian no Instagram é fechado e conta apenas com 4,5 mil seguidores e cerca de 80 publicações.

>> Acesse nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das principais notícias.