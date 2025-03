CAPTEI: Assunto do Momento - Exposição “Terra Vermelha” Reinterpreta a Amazônia através das Lentes de Tommaso Protti

No sábado, 22, o Museu da Fotografia Fortaleza deu início à exposição “Terra Vermelha”, em comemoração aos seus oito anos de existência. Com curadoria da Fondation Carmignac, esta mostra impactante traz 94 fotografias que capturam a essência e os desafios da Amazônia, resultado de uma década de exploração pelo fotojornalista italiano Tommaso Protti nos nove estados da região.

Legenda: EXPOSIÇÃO TERRA VERMELHA Foto: LC Moreira

As imagens não apenas retratam a beleza exuberante do bioma, mas também convidam à reflexão sobre a exploração de recursos naturais, o crescimento urbano e as questões sociais que permeiam a vida amazônica. O título da exposição, que faz alusão ao solo icônico da região, simboliza a complexidade dos contextos abordados.

Legenda: EXPOSIÇÃO TERRA VERMELHA Foto: LC Moreira

Além de “Terra Vermelha”, os visitantes também puderam conferir a exposição de longa duração “A Máquina do Tempo”, da Coleção Paula e Silvio Frota. Uma experiência visual muito legal!

Vem ver nas fotos de Tamires Soares:

