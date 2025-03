Garçom é demitido durante 'Pesadelo na Cozinha' após discutir com cliente e ameaçar Jacquin

O sétimo episódio da quarta temporada de "Pesadelo da Cozinha", exibido pela Band nessa terça-feira (25), teve momentos de tensão após um garçom se envolver em uma discussão com uma cliente e ameaçar agredir o chefe Erick Jacquin. Ao final do episódio, ele foi demitido em frente aos fregueses.

O funcionário, conhecido como Francisco, fazia parte do restaurante Dona Acarajé, em São Paulo. O estabelecimento especializado na culinária baiana foi o escolhido da atração para ser reformulado. Durante as gravações, uma das clientes pediu carne seca com macaxeira, mas foi informada pelo garçom que o produto estava indisponível.

“A gente pediu carne seca com mandioca e ele chegou e falou que não vem junto, são porções separadas. Na hora que trouxe o arroz, eu perguntei: ‘cadê minha carne seca?’ e ele começou a me xingar”, explicou a cliente, identificada como a modelo Letty Torres.

Nas imagens, é possível ouvir Francisco agredindo verbalmente a mulher. "Você é idiota? Você tá se fazendo de louca? Acha que tem algum otário aqui? Então já era… Fica suave nessa p*”, disse.

À produção do programa, a cliente relatou que se sentiu destratada. "Eu pedi uma água e veio em um copo sujo, não veio suco, e eu não comi. Mesmo depois dessa discussão poderia ter vindo qualquer outra coisa e eu não comi, porque não veio, entendeu? Foi uma falha do restaurante", declarou.

Garçom ameaçou "atropelar" Jacquin

Jacquin percebeu o conflito no restaurante e chamou Francisco para conversar a sós. Visivelmente tenso, o garçom pediu que o chefe saísse da frente e ouviu um não. "Eu quero conversar numa boa", disse Erick. "Chefe, a última vez que eu vou te pedir. Me deixa passar. Você quer que eu te atropele? Eu sou revoltado mesmo, dá licença", respondeu o funcionário.

O apresentador contou o acontecimento chef do Dona Acarajé, Teresa Cristina. Após mais um desentendimento entre os dois, ela resolveu demitir Francisco. "Desculpa aí, pessoal, pelo que aconteceu. Eu não tenho controle sobre as pessoas, cada um é cada um… É ser humano e a gente não sabe o que tem por trás. Ele está no lugar errado e que vá, vá com Deus e não volte mais", desabafou Teresa aos clientes, que bateram palmas pela atitude.

Devido aos problemas, Jacquin decidiu encerrar as atividades do reality no restaurante naquele dia. "Essa menina [Teresa] está perdida e precisa muito de ajuda. Esse menino [Francisco] não é um garçom, porque garçom não faz isso. Ele está no lugar errado, não é feito para fazer esse tipo de trabalho”, avaliou o chef.

"Pesadelo na Cozinha" é exibido às 22h30 semanalmente na Band. Os episódios antigos podem ser vistos no streaming Max e no YouTube.

