Entenda o que é dix, perfil no Instagram de filho do Luciano Huck que causou briga entre influencers

Uma polêmica envolvendo as influenciadoras Antonela Braga, Duda Guerra, Liz Macedo e Júlia Pimentel envolveu a internet desde a terça-feira (6) e expôs um tipo de perfil nas redes sociais bastante comum na bolha adolescente nos últimos tempos: as contas dix no Instagram.

Junto das explicações sobre a confusão entre as quatro meninas, muitos usuários das redes sociais resolveram escolher um lado em toda a confusão. Enquanto isso, outros fizeram questão de demonstrar a falta de familiaridade com as expressões utilizadas pelas jovens.

O que é 'Dix'?

Essa é, talvez, a principal dúvida das redes nas últimas horas. 'Dix' é o nome dado a contas alternativas e privadas no Instagram, geralmente utilizadas por adolescentes. Usuários de contas desse tipo postam acontecimentos do dia a dia sem filtro, geralmente a um grupo muito restrito de amigos.

Criar a conta é algo simples, já que é o mesmo processo de uma conta comum no Instagram, por exemplo. O termo estaria supostamente conectado à gíria 'dixar', que significa "postar" ou "deixar ali", como uma referência a publicações mais espontâneas.

A confusão entre as meninas, inclusive, começou após uma suposta solicitação de amizade em uma dessas contas no Instagram, o que teria despertado ciúmes de Duda Guerra com Benício Huck.

Entenda a confusão entre as influenciadoras

A confusão entre Antonela, Duda, Liz e Júlia teve início após a participação de Liz no "Podcats" no dia 24 de abril, comandado por Camila Loures. Durante a conversa, Liz, que tem mais de 8 milhões de seguidores, contou que teve uma discussão por ciúmes com o namorado, envolvendo uma amiga próxima ao casal. Embora não tenha revelado o nome, muitos seguidores apontaram Antonela como a provável mencionada.

Liz chegoua a publicar um vídeo pedindo que os ataques à Antonela parassem, mas não confirmou se ela era, de fato, a pessoa citada no podcast.

As três, que voltaram a gravar juntas, seguiram, então, viajaram juntas para Gramado, no Rio Grande do Sul. Foi nesse momento em que Liz e Júlia continuaram a aparecer juntas e Antonela começou a ser vista sozinha.

Enquanto Júlia afirmou ter muita coisa para contar sobre a viagem, Antonela continuou aparecendo sozinha e revelou tristeza com a viagem. O assunto reverberou nas redes sociais, acarretando a gravação de uma série de vídeos com pronunciamentos das duas.