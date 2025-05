Quem é a influenciadora Antonela Braga, que virou assunto após polêmica com nora de Luciano Huck

Com mais de 4 milhões de seguidores no TikTok, a influenciadora Antonela Braga tem um público fiel na rede social. No entanto, o nome dela acabou atingindo um público ainda maior após uma treta envolvendo as também influenciadoras Liz Macêdo, Duda Guerra e Júlia Pimentel.

Na noite de terça-feira (6), Antonela gravou um pronunciamento no TikTok explicando o motivo de ter se sentindo excluída durante uma viagem que fez com outros influenciadores a Gramado (RS). Ela também falou que Duda Guerra, nora de Luciano Huck e Angélica, a intimidou depois que ela pediu para seguir Benício Huck no Instagram.

Antonela ficou famosa após passar a gravar dezenas de vídeos diários para o TikTok, incluindo enquanto almoça. Ela tem 16 anos e 1,73 metro de altura, e nasceu no Rio de Janeiro, onde mora atualmente.

Veja também Zoeira Ana Maria Braga se ausenta do 'Mais Você' para gravar novo reality global Zoeira O que acontece com mala cheia de dólares em 'Vale Tudo'? Dinheiro deve mudar destino de casal Zoeira Rodrigo Hilbert passa por cirurgia de emergência após acidente em gravação da TV Globo

Nos vídeos, ela compartilha a rotina de estudo, exercício, viagens e muitas dancinhas, além de "arrume-se comigo" e imagens de itens que comprou e ganhou.

Há alguns meses, Antonela já havia criado polêmica no TikTok após gravar um vídeo desabafando sobre a atitude da mãe conservadora, que não a deixava sair de casa. Ela disse que sentia estar perdendo a adolescência.

Na época, a mãe dela, a empresária Nathália Braga, foi muito criticada e gravou um vídeo justificando sua atitude. “Eu não vou ceder às pressões de ter que deixar a minha filha ir a qualquer lugar”, disse.