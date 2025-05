O que acontece com mala cheia de dólares em 'Vale Tudo'? Dinheiro deve mudar destino de casal

Raquel (Taís Araujo) e Ivan (Renato Góes) descobriram os dólares escondidos na suposta mala de Rubinho (Júlio Andrade), em "Vale Tudo". No entanto, o casal ainda não sabe quem é o dono da fortuna e entra em conflito sobre se deve ou não usar a quantia para aliviar a situação financeira.

Na verdade, a bagagem pertence a Marco Aurélio (Alexandre Nero) e foi parar na mão da cozinheira após ser trocada na confusão causada pela morte do pianista, que passou mal a bordo do avião do ex-marido de Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) e posteriormente faleceu no hospital.

Depois de mentir para a filha Maria de Fátima (Bella Campos) no capítulo de segunda-feira (5), ao dizer que doou o conteúdo da mala de Rubinho, Raquel segue tentando descobrir a quem pertence os dólares.

A cozinheira chega perto do dono ao desconfiar de Renato (João Vicente de Castro), que é primo de Marco Aurélio, mas, no episódio de sexta-feira (9) de "Vale Tudo", após conversar com o proprietário da Tomorrow, contará ao companheiro que tem certeza de que a mala não é dele.

Nesse mesmo dia, Maria de Fátima ouve Raquel dizer a Ivan que deve entregar o conteúdo da bagagem a Marco Aurélio.

Veja também Zoeira Caco Ciocler entra no remake de 'Vale Tudo' com personagem que não existiu na primeira versão Zoeira Reginaldo Faria relembra cena icônica de banana em 'Vale tudo': 'Me persegue' Zoeira Saiba quem serão os amantes de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

No entanto, segundo o portal "Na Telinha", do Uol, a golpista dá um jeito de pegar a mala e fazer a culpa cair sobre o namorado da mãe. Decepcionada, Raquel terminará o relacionamento.

Depois, a trama mostra que o fim do namoro do casal e o roubo da mala foi ideia de Odete Roitman (Débora Bloch), que deseja casar o funcionário com a filha Heleninha.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.