Ana Maria Braga se ausenta do 'Mais Você' para gravar novo reality global

A apresentadora Ana Maria Braga irá se ausentar do “Mais Você”, a partir de próxima semana, para gravar o novo reality show da Globo, o “Chef de Alto Nível”.

As gravações irão acontecer nos Estúdios Globo do Rio de Janeiro, entre os dias 15 e 25 de maio. No período, Talitha Morete e Fabricio Battaglini vão substituir a apresentadora. As informações são do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo.

Veja também Zoeira Pais de Millena Brandão, atriz mirim que morreu aos 11 anos, sofrem ataques na internet Zoeira Gilberto Gil celebra alta hospitalar de Preta Gil: 'De volta para casa'

Novo reality global

O programa “Chef de Alto Nível” estreia na emissora no dia 17 de junho, sendo exibido às terças e quintas, após “Vale tudo”. O reality é uma adaptação brasileira do “Next Level Chef”, sucesso nos Estados Unidos e Europa.

A versão original é comandada por Gordon Ramsey, chef famoso em todo mundo por apresentar vários formatos de reality show culinários, como o "Pesadelo na Cozinha" e o "Hell's Kitchen".

Será a primeira vez de Ana Maria apresentando uma atração em horário nobre da Globo, desde que entrou na emissora, em 1999.