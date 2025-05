Rodrigo Hilbert passa por cirurgia de emergência após acidente em gravação da TV Globo

O apresentador Rodrigo Hilbert foi submetido a uma cirurgia após uma lesão na coxa durante as gravações do quadro Planeta Extremo, do Esporte Espetacular, exibido no último domingo (4). A cirurgia foi necessária por conta de desafio que consistia em participar da ultramaratona de mountain bike Cape Epic, na África do Sul, na qual Rodrigo se inscreveu ao lado do parceiro de treino Luiz Perrella. Entretanto, um abscesso na coxa impediu o objetivo.

A prova, que possui trilhas acidentadas e altimetrias elevadas, é considerada uma das mais difíceis do mundo. Em uma das etapas, inclusive, a temperatura chegou a ultrapassar os 45°C, o que teria dificultado ainda mais o desafio proposto ao apresentador.

Os problemas da participação de Hilbert começaram quando ele caiu, ainda no segundo dia de competição, após bater em uma pedra. As dores não impediram que ele pedalasse de início, mas o crescimento da intensidade levou o artista a ser encaminhado ao hospital.

Lesão grave

Um abscesso grave na parte posterior da coxa foi constatado pelos médicos, o que demandou uma cirurgia de urgência, ainda na África do Sul. Caso não fosse tratado a tempo, conforme apontou a equipe médica, o quadro poderia evoluir para uma infecção generalizada.

Luiz Perrella, então, seguiu na ultramaratona e completou a prova após oito dias intensos. Já de volta ao Brasil, ele enquadrou o uniforme de Rodrigo Hilbert e presenteou o amigo com a lembrança. Agora, o apresentador está bem e segue com a recuperação em casa.

O quadro Planeta Extremo retornou ao Esporte Espetacular recentemente e é conhecido pelos desafios em esportes radicais que demandam superação extrema.