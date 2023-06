Rodrigo Hilbert comenta relação com filhos adolescentes: ‘momento de transição’

O apresentador Rodrigo Hilbert falou em entrevista à revista GQ Brasil sobre o relacionamento com os filhos adolescentes. Ele é pai dos gêmeos João e Francisco, de 15 anos, e de Maria Manoela, de 3, fruto do casamento com Fernanda Lima.

Morando com a família há um ano e meio em Portugal, Rodrigo disse que o clima é de paz. “Eles estão com os hormônios à flor da pele, então uma resposta agressiva vai acontecer. A gente precisa olhar e entender que estão em um momento de transição”, iniciou.

“Mas continuo esperando esse problema. Até agora está maravilhoso. Há um respeito muito grande entre nós”, acrescentou.

O apresentador ainda relatou que Fernanda Lima troca mais ideia com os filhos e ele prefere ficar mais longe e “dar o exemplo”.

Botox

Com 43 anos recém-completados em abril, Hilbert contou na entrevista que colocou botox pela primeira vez há menos de um ano. “A velhice está chegando, não é fácil. Mas com o tempo vem algo mais importante: a experiência, uma calma em tudo. Adorei o resultado, vou voltar”, diz