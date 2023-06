Paolla Oliveira diz que não viveria relacionamento aberto com Diogo Nogueira

A atriz Paolla Oliveira participou, na terça-feira (13), do podcast “Quem Pode, Pod”, apresentado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. No bate-papo, ela, que namora o cantor Diogo Nogueira, revelou ser monogâmica, e que não viveria um relacionamento aberto com o namorado.

“Casamento é isso, casamento é a convivência, é o quanto você se doa pro outro. Cada um tem um formato desse doar, desse ceder… Sou à moda antiga, sou monogâmica”, explicou.

Ainda no podcast, Paolla, que está com 41 anos, falou sobre a pressão para ser mãe. “Na primeira vez em que fui questionada, acho que eu nem pensava nisso. Ser mãe tem que ser uma escolha genuína da pessoa. Quando eu tinha 35 anos, era uma pressão. Agora, com 40, estão quase me jogando de uma ponte, como se fosse o fim da linha”, iniciou.

“A coisa tem que ser na liberdade de gerar, adotar ou não ter. Eu, por exemplo, acho que estou me encaminhando para não ter, mas tenho óvulos”, concluiu.

A atriz assumiu o namoro com o cantor Diogo Nogueira em julho de 2021, após muita especulação dos fãs, ao postar uma foto com ele nas redes sociais.