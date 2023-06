MC Daniel pede desculpas a Mel Maia e fala sobre saúde mental: 'já busquei ajuda'

Após rumores apontarem término do namoro com Mel Maia, MC Daniel utilizou as redes sociais para pedir desculpas à atriz por se pronunciar sobre a situação. Na série de publicações, compartilhadas nessa terça-feira (13), o cantor ainda revelou estar conversando com um psicólogo para lidar com os comentários.

Através dos stories do Instagram, o funkeiro desabafou: “Primeiramente, eu queria pedir desculpa para a Mel pela exposição, por ter rebatido críticas, coisas que eram mentira, algo do tipo. Pedir desculpas para ela, para a família dela.”

Daniel se justificou dizendo ter replicado as críticas na “hora da raiva” e revelou estar tentando controlar o comportamento “explosivo” com o auxílio de um psicólogo.

“Conversei com psicólogo ontem, conversei hoje. Estou bem mais feliz, bem mais aliviado [...] Na hora da raiva, na hora da explosão, eu sou assim. Agora, eu tô controlando. Já busquei ajuda e vou buscar mais. E psicólogo não é só para doido, mano, eu achava que era só para doido”, disse.

Por fim, o cantor ainda se desculpou pelos comentários feitos sobre o jornalista Leo Dias e desejou “tudo de bom” para todos que se sentiram lesados por suas declarações.

SAÚDE MENTAL ABALADA

MC Daniel já havia feito outro desabafo no início desta semana, em pleno Dia dos Namorados. Na ocasião, o funkeiro apareceu abalado e falou sobre sua saúde mental em meio a rumores sobre o fim do relacionamento com a atriz.

“Estou no meu pior momento de cabeça, mas vendo muito bem quem é quem. Estou vendo quem está soltando a minha mão e quem está comigo. Vou me reerguer, porque já passei por isso a vida inteira. Mentiras, pessoas tentando me prejudicar [...] Sentindo ansiedade, angústia no peito, tristeza, vontade de sumir. Sei lá, estou ficando louco”, comentou.