Previsão do signo de Aquário para hoje, 1 de setembro

Setembro chega pedindo reflexão e desapego. É o momento de se perguntar: como você andou estruturando sua vida? Plutão, ao voltar ao signo de Capricórnio, vai exigir uma revisão profunda até novembro, trazendo à tona questões que precisam ser resolvidas. Se algo não está bem enraizado, Plutão vai cobrar e derrubar algumas estruturas. E depois dessa passagem por Capricórnio, Plutão só volta nesse signo daqui a 232 anos, ou seja, só em 2256. Além disso, Urano inicia sua retrogradação, e isso não significa necessariamente um fim, mas sim o início de uma fase de reviravoltas que vai até janeiro de 2025. Prepare-se para um semestre de mudanças ou instabilidade. O universo está lhe ensinando sobre flexibilidade, a capacidade de adaptar ou readaptar. Como diz Arnaldo Antunes: "Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia"— mas às vezes, é preciso aceitar que a mudança é inevitável. Você escolhe ou não se adaptar?



E hoje, a Lua se encontra em conjunção com Mercúrio, amplificando a intuição e a clareza mental. Esse alinhamento favorece a comunicação e o entendimento profundo das mensagens que você pode receber hoje. É um momento poderoso para expressar seus sentimentos, compartilhar suas ideias e também para ouvir com o coração. Aproveite essa energia para se conectar com o que realmente importa.

Signo de Aquário hoje

A retrogradação de Urano, seu regente, em sua casa da família e lar, pode trazer mudanças inesperadas no ambiente doméstico. Este é um período de adaptação, onde você será desafiado a encontrar novas formas de se conectar com suas raízes. A conjunção da Lua com Mercúrio hoje favorece conversas importantes com familiares, trazendo clareza e entendimento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.