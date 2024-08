Brasil fecha a sexta-feira em terceiro no quadro geral das Paralimpíadas

A sexta-feira foi de muitas medalhas para o Brasil nas Paralimpíadas. Foram 4 ouros só na sexta-feira, levando o Brasil para 3º no quadro de medalhas. Assim, o Brasil chegou a 5 de ouro, 1 de prata e 7 de bronze, com 13 medalhas no total.

Três medalhas de ouro vieram no atletismo, com Julio Cesar, nos 5000 mil da classe T11, Petrucio Ferreira nos 100m rasos da classe T47 e Ricardo Mendonça nos 100m rasos da classe T37. Yetsin Jacques foi bronze. No taekwondo, Ana Carolina foi ouro no peso 65kg e Silvana Fernandes conquistou o bronze.

Legenda: Silvana Fernandes conquistou o Bronze no taekwondo Foto: Divulgação / @Paralympics

A natação foi responsábel por duas medalhas de bronze, com Talisson Glock nos 200m medley e o revezamento 4x50m livre, que contou com o próprio Talisson, além de Lidia Cruz, Patrícia Sampaio e Daniel Mendes.

No tênis de mesa, Joyce e Catia Oliveira foram bronze na classe WD4. Por fim, Giovanna Boscolo foi medalhista de bronze no lançamento de club, na classe F32.